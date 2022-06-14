雲峰飛彈量產可以打到北京惹議　游錫堃改口：和平大家才會幸福

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃日前表示，台灣的雲峰飛彈可以打到北京，而且現在已經量產，呼籲中國侵台前須三思，「不要傷敵八百、自損一千」。對此，游錫堃14日受訪時表示，他的意思不是這樣，量產主要是看媒體報導，「我最主要強調的還是和平，大家才會幸福」。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃12日接受「台灣海外網」的邀請，以線上視訊的方式進行「防衛意志是護台良方-烏俄戰爭的啓示」專題演講。游錫堃透露，早在他擔任行政院長的時候，就知道雲峰飛彈可以打到北京，但是自己不能說，而現在雲峰飛彈已經量產。

游錫堃上午在立法院接見「立法院國會助理工會」理事長李永誠，他在會前受訪時表示，當天是自己講的不夠清楚，他沒有說雲峰飛彈已經量產，「我是最近看報紙，你看報紙沒有那麼早量產的」。

游錫堃強調，自己講的比較簡單，當時只是提出一個構想，「我是量產是看媒體報導，我有講說是媒體報導」，他最主要強調的還是和平，如此大家才會幸福。

游錫堃還說，立法院是民意機構，這是一般老百姓聽到的，他只是看到媒體報導提出來，最主要的訴求還是和平，況且自己擔任行政院長已經是20年前的事情，「怎麼可能那時候就量產了，合理推測就知道不可能」。

有關外媒報導，中國軍方官員最近數個月與美方會晤時，多次聲稱台灣海峽不是國際水域，游錫堃說，舊金山合約已經談得很清楚，台灣經過總統民選、國會改選，再加上聯合國憲章「住民自決」的精神，現在已經是一個主權獨立的國家。