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游錫堃：台灣雲峰飛彈可以打到北京　中國不要傷敵八百自損一千

▲▼幼兒教育及照顧法修正草在立法院長游錫堃敲下議事槌後完成立法修正。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃12日表示，烏俄戰爭對台灣最重要的啟示，就是不要以為中國不會發動戰爭，一定要事先做好準備，早在他擔任行政院長的時候，就知道雲峰飛彈可以打到北京，台灣當然沒有要侵略中國，北京攻打台灣前要先想想，台灣已有攻擊北京的能力，中國不要傷敵八百、自損一千。

游錫堃接受「台灣海外網」的邀請，以線上視訊的方式進行「防衛意志是護台良方-烏俄戰爭的啓示」的專題演講。游錫堃透露，早在他擔任行政院長的時候，就知道雲峰飛彈可以打到北京，但是自己不能說，而現在雲峰飛彈已經量產。

游錫堃強調，台灣當然沒有要侵略中國，不像前總統蔣介石一樣要反攻大陸，台灣也不會主動去打北京、三峽大壩，但是中國要打台灣之前，要先想想台灣已有攻擊北京的能力，所謂「鹿死狗也要喘」，中國不要傷敵八百、自損一千，「中國要侵台前須三思」。

游錫堃說，台灣募兵制兵員不足，兵役役期只有4個月，相較新加坡24個月、南韓18至23個月、芬蘭12個月都比較短，而新兵訓練、部隊受訓期同樣也較短，募兵制可能應該要檢討，兵源不足應該要補充，訓練不足的部分要想辦法改進。

游錫堃提及，外國媒體《華爾街日報》曾經點出，台灣當兵4個月都在除草、掃地搬輪胎，戰力士氣低迷，還有被質疑後備軍人訓練不足，他認為外媒點出不足之處，台灣應該要感謝，並且讓全民了解一起改進。

游錫堃表示，目前國內藍綠勢力相互拉扯，其實民主國家有不同意見這很正常，不過美日等先進國家的政黨，國家認同都一樣，「但是台灣政黨的國家認同有一點不一樣」。

游錫堃坦言，台灣現在的在野黨，有的國家認同沒問題，但有些政黨內部對於國家認同有不同意見，如果在野黨不認同台灣是國家的話，就不是國家的忠誠反對黨，這種的拉扯就不好。

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