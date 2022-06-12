游錫堃：台灣雲峰飛彈可以打到北京　中國不要傷敵八百自損一千

▲立法院長游錫堃。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃12日表示，烏俄戰爭對台灣最重要的啟示，就是不要以為中國不會發動戰爭，一定要事先做好準備，早在他擔任行政院長的時候，就知道雲峰飛彈可以打到北京，台灣當然沒有要侵略中國，北京攻打台灣前要先想想，台灣已有攻擊北京的能力，中國不要傷敵八百、自損一千。

游錫堃接受「台灣海外網」的邀請，以線上視訊的方式進行「防衛意志是護台良方-烏俄戰爭的啓示」的專題演講。游錫堃透露，早在他擔任行政院長的時候，就知道雲峰飛彈可以打到北京，但是自己不能說，而現在雲峰飛彈已經量產。

游錫堃強調，台灣當然沒有要侵略中國，不像前總統蔣介石一樣要反攻大陸，台灣也不會主動去打北京、三峽大壩，但是中國要打台灣之前，要先想想台灣已有攻擊北京的能力，所謂「鹿死狗也要喘」，中國不要傷敵八百、自損一千，「中國要侵台前須三思」。

游錫堃說，台灣募兵制兵員不足，兵役役期只有4個月，相較新加坡24個月、南韓18至23個月、芬蘭12個月都比較短，而新兵訓練、部隊受訓期同樣也較短，募兵制可能應該要檢討，兵源不足應該要補充，訓練不足的部分要想辦法改進。

游錫堃提及，外國媒體《華爾街日報》曾經點出，台灣當兵4個月都在除草、掃地搬輪胎，戰力士氣低迷，還有被質疑後備軍人訓練不足，他認為外媒點出不足之處，台灣應該要感謝，並且讓全民了解一起改進。

游錫堃表示，目前國內藍綠勢力相互拉扯，其實民主國家有不同意見這很正常，不過美日等先進國家的政黨，國家認同都一樣，「但是台灣政黨的國家認同有一點不一樣」。

游錫堃坦言，台灣現在的在野黨，有的國家認同沒問題，但有些政黨內部對於國家認同有不同意見，如果在野黨不認同台灣是國家的話，就不是國家的忠誠反對黨，這種的拉扯就不好。