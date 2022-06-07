好消息！哥本哈根民主峰會9日登場　跨黨立委首組團今晚啟程

▲台灣首度組成國會代表團，參加哥本哈根民主高峰會。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

記者呂晏慈／台北報導

今年的「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）將於9、10日登場，立法院長游錫堃今（7日）晚間表示，無黨籍立委林昶佐、民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、民眾黨團總召邱臣遠、時代力量立委王婉諭組團出席，期盼與國際民主陣營站在一起，共同對抗威權主權，捍衛自由民主人權的普世價值。

民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）每年舉行「哥本哈根民主高峰會」，總統蔡英文曾兩度受邀以視訊方式發表演說，今年則由林昶佐、范雲、謝衣鳳、邱臣遠、王婉諭組團出席，這也是立法院首次派出實體代表團，且林昶佐將以「Member of Parliament, Taiwan」的正式身份代表與談。

游錫堃今天晚間透過臉書分享好消息指，本院跨黨團委員包括林昶佐、范雲、謝衣鳯、邱臣遠、王婉諭，與台灣公民團體開放文化基金會、公民監督國會聯盟、台灣民主實驗室，以及立法院開放國會委員會民間召集人蕭新晟，一同受美國國際民主協會NDI邀請，即將啟程前往丹麥出席這場民主盛會。

游錫堃表示，台灣的民主成就有目共睹，去年底首次成功舉辦了「2021開放國會論壇」，接著又受邀出席美國首屆線上「民主峰會」，這些都顯示台灣與國際民主陣營站在一起，共同對抗威權主權，捍衛自由民主人權的普世價值。

林昶佐也透過臉書分享「機場照」說，由於這幾年來一路推動開放國會的經歷，感謝大家推舉自己擔任此次代表團團長，帶隊前往丹麥，他將以「Member of Parliament, Taiwan」的正式身份，與多國國會議員一起與談，討論如何因應獨裁中國的新興極權主義，維護區域安全，以及台灣推動開放國會的現況。

林昶佐表示，除了將在會議中傳達台灣的聲音，更會與各國國會議員一同交流經驗，持續學習、進步，而在高峰會結束後，他將轉往美國華盛頓，參加其他攸關國際人權、加深台美關係的相關會議，繼續為台灣的國際關係打拚。