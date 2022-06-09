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游錫堃拋「台灣中國一邊一國」　斯洛伐克省長讚：智者之言

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克訪團今（9日）拜訪立法院，立法院長游錫堃表示，1989年斯洛伐克與捷克「絲絨革命」用非流血非暴力的方式，推翻了共產黨政權，同時期台灣經歷了世界最長的戒嚴，在民主化過程中，還要面對中國霸權的威脅，他並藉機向訪團強調，「台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實」，斯洛伐克布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）當場說，這出自一位非常有經驗的智者之言；此外，民進黨立委許智傑今天上午宣布成立「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」，贈送「義美小泡芙」當做伴手禮。

▲▼「臺灣-斯洛伐克國會聯誼會」成立大會 參觀議場 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲斯洛伐克訪團今天上午參訪立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

由於斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）、斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）相繼確診，並未出席上午國會參訪行程，而是由德若巴率團拜訪立法院，游錫堃中午於國會設宴款待訪賓。

游錫堃在午宴前致詞時，除向勞倫契克、歐舒斯基表達慰問，也感謝訪團冒著疫情不辭千里而來，代表台灣國會表達竭誠歡迎。他說，去年在台灣疫情緊張之際，斯洛伐克贈送台灣16萬劑疫苗，幫助台灣抗疫，「患難見真情，點滴在心頭」，1989年斯洛伐克與捷克「絲絨革命」用非流血非暴力的方式，推翻了共產黨政權，實行民主憲政，在同一個時代，台灣經歷了世界最長的戒嚴，直至1987年解嚴、1992年國會全面改選、1996年總統直選，才有今天的民主成就。

游錫堃直言，台灣在民主化的過程中，還須不斷地面對中國霸權的威脅，真是得來不易，最近，中國再度引用《開羅宣言》與《波茨坦宣言》，聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」，但以上兩個宣言都不是條約，1952年4月28日全球49個國家共同簽訂的《舊金山和約》才是真正的國際條約，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。

游錫堃說，根據《舊金山和約》第2條，日本放棄台灣、澎湖的一切權利、權利名義與要求，沒有提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國，其後，台灣依國民主權原理與聯合國憲章民族自決精神，已經成為主權獨立的國家。因此，可以肯定的說，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣過去從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

德若巴表示，感謝許智傑成立「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」，同時也讓他更了解台灣面對強權、獨裁波折的過程，這就是民主的真諦，剛剛他非常仔細領聽游錫堃的致詞，他相信這是出自於一位非常有經驗的智者之言，預祝台灣和亞太地區擁有和平，民主國家要團結合作，「斯洛伐克永遠都會和台灣站在一起」。

此外，「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」今天正式成立，推舉長期推動台灣與中東歐國家互動的許智傑擔任會長，他表示，歡迎所有對台灣很友善的好朋友來台灣，也感謝台灣跨黨派國會議員都齊力推動雙方交流互助，並在疫情期援贈台灣疫苗，昨天台斯簽署「民事暨商事司法合作協議」，期盼未來有更多交流，明天訪團還要去高雄進行城市外交，他要特別跟省長說，明天還會再到高雄去接他們。

斯洛伐克議員列霍茨基（Tomas Lehotsky）表示，對於能夠與自由民主選出來的立法委員會面，深感榮幸，「我們實踐民主的道路非常漫長，這一路上必須時刻捍衛它的發展，才能不受來自內外的威脅」，台灣和斯洛伐克有相似的歷史，都曉得自由民主得來不易，世界正在關注俄羅斯對於烏克蘭實施的野蠻行徑，「幾十年前我們的祖國也曾經歷紅色老大哥的奴役」，因此對於台灣受共產威脅，有非常敏感的理解，彼此的團結是對未來的美好投資。

▲▼民進黨立委許智傑今（9日）宣布成立「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」，贈送「義美小泡芙」當做伴手禮；布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）率團與會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委許智傑今（9日）宣布成立「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」，贈送「義美小泡芙」當做伴手禮；布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）率團與會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委許智傑今（9日）宣布成立「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」，贈送「義美小泡芙」當做伴手禮；布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）率團與會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼「臺灣-斯洛伐克國會聯誼會」成立大會 參觀議場 。（圖／記者屠惠剛攝）

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