游錫堃談烏俄戰爭啟示　「共軍登陸要抱著必死的決心」

▲立法院長游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃12日表示，烏俄戰爭對台灣最重要的啟示，就是不要以為中國不會發動戰爭，一定要事先做好準備，中國要打台灣一定要跨過台灣海峽，但萬一共軍登陸台灣，台灣每個人就要如同烏克蘭人民一樣，「全民團結合作，抱著必死的決心，把敵人打出去」。

游錫堃接受「台灣海外網」的邀請，以線上視訊的方式進行「防衛意志是護台良方-烏俄戰爭的啓示」的專題演講。游錫堃指出，烏俄戰爭對台灣的啟示，就是不要以為中國不會發動戰爭，一定要事先做好準備，同時也要自助人助，展現台灣人的防衛意志，要讓中國知道侵台會付出代價。

游錫堃認為，中國在經濟改善後逐漸變成霸權，共產黨的侵略本質及中國歷史兩、三千年來以來傳統的天朝心態，就是不斷想侵略台灣，包括南海、一帶一路等，實行戰狼、霸權外交，所以台灣不要以為中國不會發動戰爭，勿恃敵之不來，務必事先做好準備。

游錫堃說，既然中國不放棄侵略台灣，台灣就應該上兵伐謀，同時也要實而備之，全世界民主國家必須要戰略清晰，應幫助台灣防衛，要讓中國知道戰爭會付出很大代價，一旦開戰就是與美、日、澳等國為敵，要讓中國打消侵略台灣的念頭，台灣也要做好準備，不能只靠其他國家。

游錫堃表示，台灣與中國隔著台灣海峽，中國要打台灣一定要跨過台灣海峽，但是萬一共軍登陸台灣，台灣每個人就要如同烏克蘭人民一樣，「全民團結合作，抱著必死的決心，把敵人打出去」，要讓中國知道就算渡過台灣海峽、成功登陸，也會付出代價。

游錫堃強調，如果台灣人民沒有防衛意志，有再精良的武器軍備就海峽天險也沒用，烏俄戰爭對台灣最重要的啟示還是自助人助，從總統、政府到人民都堅守國土，各國看到烏克蘭的堅定，所以全世界的援助才源源不絕，台灣要防衛就要找出台灣精神並且展現出來。