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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃批陸戰狼外交宣示「台灣主權獨立」　法國參議員起立致敬

記者呂晏慈／台北報導

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）率跨黨派國會議員訪台，今（10日）前往立法院參訪。立法院長游錫堃接見訪團時說，中國宣稱「台灣是中國不可分割的一部分」，但這個說法毫無道理，因為根據《舊金山合約》，台灣早就是主權獨立的國家，並倡議應該推動「中國民主化」；葛里歐則細數支持台灣參與國際組織的原因，並請參議員起立，向台灣對抗中國表達致敬之意。

▲▼法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐(Joël Guerriau)一行6人參訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐（Joël Guerriau）參訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐請參議員起立，向台灣對抗中國表達致敬之意。（圖／翻攝自共訊畫面）

▲法國參議員起立向台灣對抗中國表達致敬之意。（圖／翻攝自共訊畫面）

游錫堃今天表示，葛里歐長久以來支持與法國一樣擁抱自由、尊重人權的台灣，法國參議院在去年通過了「支持台灣參與國際組織工作」的友台決議案，這對日夜遭受鄰國霸凌的台灣意義重大，此外，也感謝貴國政府關注台海安全議題，今年5月的世衛大會（WHA）更首度展現堅定的友台立場，且將台灣納入貴國的「印太戰略」之中。

游錫堃直言，中國是一個威權體制的國家，經濟崛起後，反而更加深化其「天無二日，土無二王」、「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的中國傳統政治思想，秉持「犯我中華者雖遠必誅」的天朝心態，積極推動中華民族偉大復興，在國際上形成專制霸權與戰狼外交，不只造成印太地區的緊張，也對全球和平造成巨大威脅。

游錫堃說，今年2月4日，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁發表中俄聯合聲明，習近平聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」，但他要藉此機會向法國貴賓強調：習近平此說毫無道理，《開羅宣言》與《波茨坦宣言》都只是二戰期間美國與中國雙方所表達的戰時意願書而己，二次大戰後，由全球49個國家共同簽訂並於1952年4月28日生效的《舊金山和約》，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。

游錫堃直指，根據《舊金山和約》第2條，日本放棄台灣、澎湖的一切權利、權利名義與要求，沒有提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國，其後，依國民主權與聯合國憲章民族自決精神，台灣歷經1992年國會全面改選、1996年總統直選及其後三度政黨輪替，早已經成為一個主權獨立的國家。因此，可以肯定的說，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣過去從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬；台灣絕非中國的一部分；台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

葛里歐致詞時表示，法國代表團在剛舉行大選、總統馬克宏再度連任後訪台，藉此表達法國對台灣關係有多重視，台法所捍衛的價值相同，但在其他許多國家並不是這樣子，「院長剛剛很勇於表達台灣人和中國人之間的差異所在，這個差異相當的巨大」，台灣面臨國安問題，因為在日常生活中遭受到各式各樣的攻擊，儘管如此台灣還是撐住了，而且在對抗中國病毒（指新冠肺炎）方面成為國際典範，但台灣卻因中國阻撓無法參加世衛組織。

葛里歐說，21世紀見到了衝突和威權的擴張，包括在馬利、阿富汗等等的地區，問題就在於，為什麼不讓台灣也來參與國際刑警組織，一起來對抗、打擊恐怖主義？這是法國參議院支持台灣參與國際組織的重要理由。他說，在法國和台灣，國會議員能夠將心中的話說出來，但在中國人們卻不能把所想表達出來，法國參議員致力表達對台支持，就算收到中國駐法大使館的信函也不因此退縮。最後，訪團成員紛紛起立，為台灣堅決對抗中國表達致敬之意。

▼法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐（Joël Guerriau）參訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

▲▼法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐(Joël Guerriau)一行6人參訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐(Joël Guerriau)一行6人參訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐(Joël Guerriau)一行6人參訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

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