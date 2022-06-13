開課前12小時政策急轉彎　張麗善：仍有家長擔憂校園破口

▲雲林開課前一晚臨時延長線上教學一週，造成部分家長生活步調再度大亂，頻抱怨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府本月8日原訂決定今（13）日起恢復實體上課，但昨晚19時許政策臨時轉彎，宣布6月13日至17日維持線上遠距上課，造成家長、老師錯愕引起熱議。縣長張麗善今日受訪表示，尊重7成以上家長的期待，基於防疫優先考量之下，決定支持多數家長意見，但家長也可以送孩子上學，讓家長安心工作。

張麗善指出，因前3週採取線上教學，接到許多家長反應，校園停課導致生活秩序混亂兩頭燒，希望儘速恢復實體上課。北台灣也有多個縣市宣布恢復實體上課，希望在做好環境清消、落實教育孩子自身防護作為，唯有深化孩子的衛生習慣、防疫作為，養成好的習慣，才能真正保護孩子等多方考慮後，在6月8日判定應該可以恢復實體上課。

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張麗善表示，不過家長仍然擔憂，在她的臉書反應擔心實體上課會造成破口，她聽取民意後徵詢家長協會及教師看法，兩方意見交戰，縣府於昨天緊急展開線上民調，共回收3萬份，其中有3成贊成恢復實體上課，有7成認為要維持遠距教學。

張麗善說，國小學童已打第一劑疫苗，但防護力未完成，能夠認同家長擔憂，考量以防疫優先，決定支持7成家長的期待，因此在晚上緊急政策轉彎。並強調，從停止實體課程以來，學校都是實體、線上雙軌並行，家長若有不方便在家照顧，還是可以把孩子送到學校，校方會給予妥善照顧，讓家長安心工作。

有些國小門口今早出現家長與學童，除了是家長決定到校實體授課的學童外，也有到校拿回教材的家長現場抱怨，無奈說政策決定太臨時、根本沒收到問卷等。一名家長因孩子教材多又重，在老師同意下於上週五先幫忙將孩子東西帶回學校就定位，預計今日讓孩子自行上學，但昨晚政策急轉彎，今日再跑一趟學校協助孩子將教材再搬回家。

▲雲林縣長張麗善表示，仍有加上擔心校園實體受可會成為防疫破口，選擇支持多數家長意見，延長線上授課一週。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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