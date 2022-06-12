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小動物再闖禍　雲林斗六4000餘戶晚間跳電

▲斗六市晚間發生跳電事件，影響逾4千多戶，民眾摸黑加班。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市晚間發生跳電事件，經台電人員全力修復後於21時許恢復供電，並查出係因蛇類觸碰開關導致饋線跳脫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市今（12）日20時許發生跳電事件，造成78線快速道路古坑斗六交流道下方，溝埧、久安、江厝、東明里等4個里部分區域逾4千戶停電，經台電人員全力修復後於21時許恢復供電，並查出係因蛇類觸碰開關導致饋線跳脫。

台灣電力公司雲林區處說明，本處雲林變電所雲1饋線，2022年6月12日20時52分故障跳脫造成雲林縣斗六市溝埧里、久安里、江厝里、東明里等部份區域共4297戶停電，已於12日21時30分全數復電，經查事故原因為蛇類碰觸江厝#3分段開關，致饋線跳脫。

斗六市關姓民眾表示，晚餐飯後正在用筆電加班打報告，突然家中電燈全熄滅，嚇一跳出去外面看都全暗，還好使用筆電有電池電力不影響，繼續摸黑加班，不到半小時電力就來了，這次復電算很快。

▲斗六市晚間發生跳電事件，影響逾4千多戶，民眾摸黑加班。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市晚間發生跳電事件，影響逾4千多戶，民眾正在打報告，只好摸黑加班。（圖／民眾提供）

▲斗六市晚間發生跳電事件，影響逾4千多戶，民眾摸黑加班。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市晚間發生跳電事件，經台電人員全力修復後於21時許恢復供電，並查出係因蛇類觸碰開關導致饋線跳脫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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關鍵字：

停電跳電雲林斗六市

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