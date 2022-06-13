高雄男嬰出生6天詭異確診！接觸46人全陰性　同病室也沒出現第2例

▲男嬰於聖功醫院出生6日後確診，感染源成謎團。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名孕婦4日篩檢陰性住進聖功醫院待產，11日要轉往月子中心時，發現男嬰快篩陽性，但父母都未確診，感染源成謎。衛生局調查，男嬰住院期間所有接觸對象，包括父母、醫護等46人採檢全是陰性，且目前與男嬰同病室也未出現第2個確診案例，將過濾監視器畫面釐清接觸風險。

聖功醫院感染科主任賴炳彰今早表示，本院依據中央流行疫情指揮中心規定，該名產婦在住院前2日即進行篩檢，4日篩檢陰性，6日剖腹產後嬰兒送至嬰兒室，至11日出院前皆未離開。

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賴炳彰指出，11日家屬辦理出院，轉至其他產後護理機構，回報新生兒快篩陽性，本院即刻召回相關人員進行快篩皆為陰性，並回報衛生局。12日召回相關人員加做PCR採檢，晚間10點多報告結果出爐全為陰性。目前感染源不明。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，昨天針對該院所有可能接觸風險對象，包含5名同病室的嬰兒，還有職場上與確診男嬰有接觸對象，包含輪班的清潔人員、醫護等39人，經過採檢，6月12日報告全部都是陰性；男嬰的父母也被要求採檢，目前也是陰性。

潘炤穎指出，以特定風險接觸可能性來講，目前會針對男嬰住院期間，該場域出入所有對象進行釐清，包含過濾監視器畫面 釐清接觸風險。

潘炤穎說，至於染疫各種可能性，衛生局根據專業及疫調，當然醫院也積極協助釐清，會盡快進行調查；至於個案狀況，所幸男嬰目前在高醫團隊照護下沒有異狀。環境部分，也是關注重點，但目前為止，在工作場域裡，包含同仁、同病室接觸者沒發現第2個確診案例，相關群聚事件沒有發生。