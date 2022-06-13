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本土累計290萬「確診分布」一次看！1縣市守千例內　新北73萬最多

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增4萬5081例本土個案，共分布於22縣市，其中又以高雄市的7184例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過17萬例

 ▲▼ 。（圖／翻攝自疾管署）

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

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今日新增4萬5081例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為高雄市7184例、台中市6694例、新北市5470例、桃園市3971例、台南市3969例、彰化縣3545例、台北市3099例、屏東縣1924例、新竹縣1160例、苗栗縣1140例、雲林縣1034例、南投縣1021例、嘉義縣849例、新竹市792例、宜蘭縣723例、花蓮縣674例、基隆市535例、嘉義市518例、台東縣471例、澎湖縣199例、金門縣97例、連江縣12例。

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都、彰化縣均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

深咖啡色縣市（16萬1497～73萬1162例）有6：

台北市31萬6815例
新北市73萬1162例
桃園市36萬2390例
台中市29萬9650例
台南市17萬6738例
高雄市30萬6009例

次深褐色（5萬6529～16萬1496例）有5：

基隆市6萬9757例
新竹縣7萬5746例
彰化縣11萬5770例
屏東縣7萬8672例
宜蘭縣5萬9176

橘色縣市（3萬2763～5萬6528人）有5：

新竹市5萬3880例
苗栗縣5萬2007例
南投縣3萬7313例
雲林縣4萬3168例
花蓮縣4萬6230例

淡橙色縣市（922～3萬2762人）有5：

嘉義市1萬9861例
嘉義縣3萬1245例
台東縣2萬3108例
金門縣3658例
澎湖縣5234例

淡黃色縣市（0～921人）有1：

連江縣921例

今年1月1日至今已累290萬8510例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計73萬1162例。

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