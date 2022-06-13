高雄+7178連2降！0-4歲盛行率竟是次高　高原期這周往下走

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(13日)本土案例新增7178例，確診數連兩日下降。衛生局分析各年齡層盛行率，發現0-4歲兒童盛行率達14.3%是次高，呼籲照顧者要留意接觸風險。市長陳其邁則表示，高原期在這周會逐步往下走。

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▲高雄0613確診年齡分布。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，分析今日確診個案，發現0-4歲、30-39歲、40-49歲占比略為升高，根據調查，與主要照顧者(30-39歲、40-49歲)照顧確診父母親有關，這樣的情形也造成小朋友被感染。

分析確診個案年齡層疫苗涵蓋率和盛行率，潘炤穎指出，高雄盛行率是10.94%，50-64歲、65歲以上確診者個案近日也增加，其餘各年齡層盛行率都在10%以上，與整體平均值落差會越來越低。

▲各年齡層盛行率接近一致，與整體平均值落差會越來越低。（圖／高雄市政府）

特別的是，0-4歲確診兒童的盛行率已達14.3%，潘炤穎表示，這個年齡層都是由大人照顧，且沒有疫苗保護，因此提醒主要照顧者、父母要特別留意，避免可能風險，下班後接觸之前一定要洗手、更衣。

市長陳其邁表示，根據七日移動平均圖，台中、台南、高雄的走線一致、斜率也一致，高原期在這周會逐步往下走，因為確診已累積到一定發生率，當確診個案傳播時碰到確診者、有抗體者，就會變成無效傳播，自然而然就會降低。