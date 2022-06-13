提升防疫量能　宜蘭發送第一線尖兵每人2劑家用快篩

▲林姿妙為提升防疫量能，發送第一線防疫尖兵，每人2劑家用快篩試劑。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

而宜蘭縣長林姿妙13日宣布，為了守護第一線的防疫尖兵，縣府將提供縣內的警察人員、消防人員、各鄉鎮市環保清潔隊人員、防疫計程車司機、各村里鄰長及村里幹事，每人家用快篩試劑2劑，以提升全縣的防疫量能。林姿妙也提醒，縣屬學校已恢復實體課程，請家長及老師提醒孩子們務必落實各項防疫作為，並多加留意其健康狀況，大家共同努力儘快戰勝病毒。

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中央13日宣布宜蘭縣新增723名確診個案，並新增2名死亡個案。疫情部分，宜蘭衛生局表示，新增2名死亡個案，年齡介於80歲至90多歲之間，2人都是男性；其中1人未打疫苗、1人打3劑，2人分別從5月25日到6月3日間陸續發病，因不敵病毒肆虐皆於6月10日病逝。另外，新增確診學生數共176人、教職員工25人，累計共8,420位學生、880位教職員確診。

縣府也說明，為了守護第一線的防疫人員，將提供縣內警察人員、消防人員、各鄉鎮市環保清潔隊人員、防疫計程車司機、以及各村里鄰長及村里幹事，每人家用快篩試劑2劑，以提升防疫量能。家用快篩試劑將由警察局、消防局、環保局、交通處及民政處轉發。