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超商限定！薄多義「7款聯名美食」來了　24小時爽吃燉飯、披薩

▲▼萊爾富開賣薄多義聯名鮮食新品。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣7款薄多義聯名鮮食新品。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

繼去年與「薄多義Bite 2 Eat」合作推出4款鮮食大受好評之後，今年超商再找來薄多義聯手打造7款全新鮮食，除了超高人氣義大利麵之外，這次還吃得到披薩、燉飯和飯捲等，即日起於全門市開賣，而為了慶祝新品上市，6/28前凡購買任一新品，即可以15元爽喝中杯熱美式、可樂等飲品。

萊爾富再與薄多義聯手打造7款最新聯名鮮食，其中燉飯類可以吃到「松露野菇燉飯」，採用真材實料的松露醬，非香精調味，因此每一口都能嚐到十分濃郁的松露香，另一款「法式芥末籽奶醬雞肉燉飯」，以芥末籽醬搭配彈嫩雞塊，加上一點堅果碎粒，讓整體吃起來更有口感。

麵食類有「檸檬奶油燻鮭麵」，滿滿的鮭魚肉搭配微酸的檸檬奶油白醬，清爽又開胃，而去年曾推出的「蒜辣野菇雞肉麵」也回歸了，清新爽辣口味擄獲大批民眾的味蕾。至於飯捲類則有「青醬烤雞飯捲餅」，使用獨家調製的青醬搭配薄捲餅，咬下就能吃到香噴噴的烤雞肉。

▲▼萊爾富開賣薄多義聯名鮮食新品。（圖／萊爾富提供）

▲不管是披薩還是燉飯，通通都吃得到。

本次新品還吃得到披薩類，首推「德式香腸油漬蕃茄披薩」，以德式香腸與油漬蕃茄簡單打造經典美味，另一款為章魚燒改良版「日式魷魚燒披薩」，吃得到魷魚塊的Q彈嚼勁。歡慶新品上市，即日起至6/28前，至萊爾富門市購買以上任一款新品，即可以15元加購中杯熱美式或可口可樂等飲品。

飯後當然也要享用甜點，7-11即日起開賣2款獨家「OREO爆餡甜點」，首先是「愛餡大亨－巧克力夾心」，日本夾心麵包淋上香濃比利時牛奶巧克力外衣，內餡使用OREO餅乾碎片、香草奶霜，均勻地塗滿麵包夾層，且麵包厚度還特別設計一口咬下完美比例，每口都是超濃滋味。

▲▼超商獨家OREO爆餡甜點。（圖／7-11提供）

▲獨家「巧克力雙餡鬆餅」可以吃到滿滿OREO餅乾碎片搭配香草奶霜內餡。（圖／7-11提供，下同）

另一款為「巧克力雙餡鬆餅」，鬆餅具濃郁巧克力香，口感蓬鬆Q彈，內餡同樣以OREO餅乾碎片搭配香草奶霜，咬下就會在嘴裡散發幸福感；以上2款新品即日起至6/28止還可享優惠，購買指定麵包／蛋糕第2件省10元。

▲▼超商獨家OREO爆餡甜點。（圖／7-11提供）

▲「愛餡大亨－巧克力夾心麵包」咬下爆餡；「巧克力餅乾甜甜圈」最上層放了整塊OREO餅乾。

除了這2款OREO爆餡甜點之外，7-11還有獨家販售與Mister Donut便利甜甜圈聯手打造的「巧克力餅乾甜甜圈」，使用日本獨家開發甜甜圈調製粉研發全新可可風味甜甜圈，外層先淋上白巧克力醬，最上層再放一整塊OREO餅乾，咬下就能嚐到餅乾香脆以及甜甜圈鬆軟的雙重口感，又甜又濃超過癮。

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