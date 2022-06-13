超商獨家！日本超夯「抹茶冰淇淋」開賣了　抹茶＋鮮奶油超濃郁

▲7-11獨家開賣來自日本的「7PREMIUM GOLD抹茶冰淇淋」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

抹茶控快看過來！就有超商獨家引進來自日本的超濃「抹茶冰淇淋」，嚴選北海道產牛奶與生奶油加進京都宇治抹茶粉，每一口都能吃到滿滿的抹茶香；同步還有2款限量OREO脆脆雪糕，雙層造型雪糕一次可以吃到2種口感，吃貨們可要把握機會搶吃了。

7-11限定開賣這款「日本7PREMIUM GOLD抹茶冰淇淋」，特選北海道產牛奶與生奶油，搭配嚴選京都宇治抹茶粉，增添清香與尾韻，送進嘴裡是超濃郁的抹茶香。

▲以京都宇治抹茶粉搭配北海道產牛奶、生奶油製成這款超濃抹茶冰淇淋。



7-11還同步販售限量「OREO脆脆系列－香草雙層雪糕」以及「OREO脆脆系列－巧克力雙層雪糕」，雙層造型雪糕一次可以吃到2種口感，外層以巧克力脆皮裹上OREO脆餅，冰心則以香草或巧克力雪糕拌入OREO脆餅，完美打造「雙倍爽脆」的絕妙滋味。

▲外層裹上巧克力脆皮搭配OREO脆餅，咬下就能吃到拌入OREO脆餅的巧克力或香草雪糕。

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」推出全新「抹茶芒果卷」，使用傳統石臼研磨的宇治抹茶製成日式戚風蛋糕後，內餡是法式香堤鮮奶油調配成的抹茶、芒果雙餡，再夾進台灣愛文芒果、金煌芒果果乾增添口感，每一口都能吃到微苦茶香、酸甜果香，即日起於全門市、指定通路正式登場。

▲辻利茶舗全新「抹茶芒果蛋糕卷」來了。（圖／辻利茶舗提供，下同）

▲抹茶戚風蛋糕包裹著抹茶、芒果雙餡，還吃得到芒果乾。