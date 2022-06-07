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超商獨家！「OREO甜甜圈」開賣了　淋上白巧克力醬＋餅乾超欠吃

▲▼7-11獨家開賣「OREO甜甜圈」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣「巧克力餅乾甜甜圈」，濃郁可可風味甜甜圈搭配OREO餅乾超欠吃。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

說到OREO，除了要吃餅乾、雪糕之外，今夏絕對不能錯過的還有「OREO甜甜圈」，只在超商獨家販售，可可風味甜甜圈先淋上白巧克力醬，再放一整塊OREO餅乾，送進嘴裡超滿足，一次就能吃到OREO餅乾以及甜甜圈的雙重療癒口感。

7-11與Mister Donut便利甜甜圈聯手打造「巧克力餅乾甜甜圈」，使用日本獨家開發甜甜圈調製粉，打造全新可可風味甜甜圈，外層先淋上白巧克力醬，最上層再放一整塊OREO餅乾，咬下就能嚐到餅乾香脆以及甜甜圈鬆軟的雙重口感，又甜又濃超過癮。

7-11還同步販售限量「OREO脆脆系列－香草雙層雪糕」以及「OREO脆脆系列－巧克力雙層雪糕」，雙層造型雪糕一次可以吃到2種口感，外層以巧克力脆皮裹上OREO脆餅，冰心則以香草或巧克力雪糕拌入OREO脆餅，完美打造「雙倍爽脆」的絕妙滋味。

▲▼7-11獨家2款OREO雪糕。（圖／7-11提供）

▲外層裹上巧克力脆皮搭配OREO脆餅，咬下就能吃到拌入OREO脆餅的巧克力或香草雪糕。

▲▼7-11獨家2款OREO雪糕。（圖／7-11提供）

▲2款OREO雪糕即日起可搭配「夏日大BINGO」抽抽樂活動，最低0元起爽吃。

以上2款冰品還可參加「夏日大BINGO」抽抽樂活動，即日起至6/28止，至門市購買指定冰品任選2件，就有機會抽中最低0元起優惠；另外，7-11還要獨家加碼抽60CM「OREO造型大抱枕」，限量50名，6/1起至6/28期間只要購買任3件OREO指定商品即可抽。

▲▼起司控必吃！肯德基新推「起司圈咔啦雞腿堡」期間限定開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲起司控必吃！肯德基新推「起司圈咔啦雞腿堡」期間限定開賣。（圖／記者林育綾攝，下同）

肯德基也推出最新期間限定「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」，特別研發獨門切達起司圈，咬下酥脆外皮立刻能吃到超濃切達起司，而本次新品則以經典卡啦雞腿堡搭配法式青醬為基底，將略帶鹹香的帕瑪森起司拌入俄勒岡、羅勒、迷迭香等香草，再放上濃郁又有份量的酥脆切達起司圈，佐以清爽法切片，一口就能嚐到多層次美味。

▲▼起司控必吃！肯德基新推「起司圈咔啦雞腿堡」期間限定開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲獨門切達起司圈外層香脆、內層香濃。

「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」於即日起至7/18止在全台肯德基門市期間限定販售，單點售價139元；搭配個人套餐含中暑、可樂165元；XL套餐還有咔啦脆雞、原味蛋撻、薯條205元，另有雙人餐330元、同樂餐530元等組合。

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