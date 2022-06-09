阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

▲7-11全門市將於6/15起開賣「阿Q桶麵－紅椒牛肉風味icash2.0」。（圖／愛金卡公司提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

說到從小吃到大的泡麵品牌，相信很多人的腦海一定會浮現「阿Q桶麵」，而現在阿Q桶麵紅椒牛肉風味要變身為icash2.0，雖然縮小了但泡麵碗上的品名、成分等細節一樣也不少，碗蓋還能半掀開，裡面裝著迷你麵體和蔬菜配料，將於6/15起在超商全門市開賣，阿Q粉絲一定要收藏。

阿Q桶麵就和愛金卡公司合作打造「阿Q桶麵-紅椒牛肉風味icash2.0」，外觀看起來就像一碗真的縮小版泡麵，包裝上也同樣標示著品名、成分等細節，碗蓋還掀開一半，裡面不僅有擬真麵體和蔬菜配料，還特別設計2款彩蛋，分別用醬汁在麵體上寫「PASS」或「100」字樣，2款隨機出現。

▲縮小版阿Q桶麵超精緻，還印上詳細的品名跟材料等細節。



▲打開還有迷你泡麵、蔬菜配料以及醬料。



這款「阿Q桶麵-紅椒牛肉風味icash2.0」只在7-11買得到，將在6/15 00：00起於7-11全門市實體販售，另外，當日早上10點起也將於博客來官網、7-11購物中心開放訂購。

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▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）



▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

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