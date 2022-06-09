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超商限定！限量「11款白爛貓周邊」來了　刨冰機、可站直立傘超Q

▲▼7-11最新白爛貓周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11推出11款白爛貓限量周邊，另外還有3款白爛貓四合一多功能時鐘。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

白爛貓粉絲快看過來！就有超商將開賣「11款白爛貓限量周邊」，不管是刨冰機、感應式垃圾桶還是體重計等實用小物通通都有，還有超可愛的鯊魚變裝娃娃，抱在懷裡療癒到不行，而為了讓粉絲能快速收藏，超商也將推出限時2天快閃購活動，消費不限金額，只要報手機號碼就可直接加購周邊帶回家。

7-11全店首次與白爛貓合作，將於6/15起展開「白爛包超愛演門市快閃購／集點送」活動，首推聚會氣氛擔當的「無線藍牙麥克風」，走到哪都能盡情高歌；首度推出「刨冰機」，宅家也能輕鬆製作沁涼消暑冰品，另還有「環形補光燈」、「體重計」（2款）、「感應式垃圾桶」（2款）、「可站立直立傘」、「三角靠枕＋抱枕」（2款）以及「鯊魚變裝娃娃」。

▲▼7-11最新白爛貓周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲鯊魚變裝娃娃不管是直立或躺下都可愛；體重機上的字樣無厘頭又可愛。

▲▼7-11最新白爛貓周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲只要輕輕揮動手，感應式垃圾桶就會立刻打開蓋子，方便丟垃圾。

為了讓粉絲快速收藏，7-11將祭出限時2天「門市快閃購」活動，6/15下午3點起至6/16止，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購白爛貓超愛演系列限量周邊。

▲▼7-11最新白爛貓周邊。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲環形補光燈可調冷、白、暖光共3種色調；無線藍牙麥克風可調娃娃音、男聲、重低音共3種音調。

除了本次集點活動之外，7-11還有「白爛貓四合一多功能時鐘」當筆加價購，即日起至6/28止，全台限量13萬個，分為3款設計，每款皆有時鐘、鬧鐘、計時器及溫度計功能，凡至7-11門市消費、繳費或EC寄取，報會員手機號碼即可加購。

IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。

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