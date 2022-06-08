超商獨賣！2款「OREO爆餡甜點」來了　鬆餅藏滿滿OREO餅乾＋香草奶霜

▲獨家「巧克力雙餡鬆餅」可以吃到滿滿OREO餅乾碎片搭配香草奶霜內餡。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

甜點控一定要搶吃！就有超商獨家開賣2款「OREO爆餡甜點」，一定要吃「巧克力雙餡鬆餅」，咬下先是散發濃郁巧克力香的鬆餅口感，接著內餡可以吃到滿滿OREO餅乾搭配香草奶霜，療癒到不行，另一款則是「巧克力夾心麵包」，下午茶不如就這樣吃。

7-11即日起開賣2款獨家「OREO爆餡甜點」，首先是「愛餡大亨－巧克力夾心」，日本夾心麵包淋上香濃比利時牛奶巧克力外衣，內餡使用OREO餅乾碎片、香草奶霜，均勻地塗滿麵包夾層，且麵包厚度還特別設計一口咬下完美比例，每口都是超濃滋味。

另一款為「巧克力雙餡鬆餅」，鬆餅具濃郁巧克力香，口感蓬鬆Q彈，內餡同樣以OREO餅乾碎片搭配香草奶霜，咬下就會在嘴裡散發幸福感；以上2款新品即日起至6/28止還可享優惠，購買指定麵包／蛋糕第2件省10元。

▲「愛餡大亨－巧克力夾心麵包」咬下爆餡；「巧克力餅乾甜甜圈」最上層放了整塊OREO餅乾。

除了這2款OREO爆餡甜點之外，7-11還有獨家販售與Mister Donut便利甜甜圈聯手打造的「巧克力餅乾甜甜圈」，使用日本獨家開發甜甜圈調製粉研發全新可可風味甜甜圈，外層先淋上白巧克力醬，最上層再放一整塊OREO餅乾，咬下就能嚐到餅乾香脆以及甜甜圈鬆軟的雙重口感，又甜又濃超過癮。

▲起司控必吃！肯德基新推「起司圈咔啦雞腿堡」期間限定開賣。（圖／記者林育綾攝，下同）

肯德基也推出最新期間限定「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」，特別研發獨門切達起司圈，咬下酥脆外皮立刻能吃到超濃切達起司，而本次新品則以經典卡啦雞腿堡搭配法式青醬為基底，將略帶鹹香的帕瑪森起司拌入俄勒岡、羅勒、迷迭香等香草，再放上濃郁又有份量的酥脆切達起司圈，佐以清爽法切片，一口就能嚐到多層次美味。

▲獨門切達起司圈外層香脆、內層香濃。

「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」於即日起至7/18止在全台肯德基門市期間限定販售，單點售價139元；搭配個人套餐含中暑、可樂165元；XL套餐還有咔啦脆雞、原味蛋撻、薯條205元，另有雙人餐330元、同樂餐530元等組合。