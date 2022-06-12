吳沛憶批「青年職涯儲值護照」成效僅8％　柯文哲承認「難達KPI」

▲台北市議員吳沛憶。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市勞工紓困主要仰賴中央資源的投入，同時北市自行推出「台北青年職涯儲值護照」，但民進黨台北市議員吳沛憶調閱資料發現，青年職涯護照方案成效不彰，到今年年6月僅發放補助66人，距預定KPI 750人，達成率僅有8%，批評勞動局長陳信瑜好大喜功，透過新聞稿大內宣，但實際檢視成果卻奇差無比，根本是只會出一張嘴。

吳沛憶12日表示，「台北青年職涯儲值護照方案」對象為北市18歲至29歲初次尋職青年，如果4個月內沒有就業，可申請職涯儲值護照，在接受相關諮詢後，只要使用就業輔導服務可獲得5000元補助，每月可申請1次，最多3個月。

吳沛憶提及，今年3月質詢時就發現參與人數過低，當時陳信瑜信誓旦旦說能夠達成750人的預定KPI，但至今申請人數僅只有66人，達成率8％，顯然注定跳票，而台北市長柯文哲6日也坦言本案KPI難以達成。

吳沛憶質疑，即便實際成效不佳，勞動局先前卻大發新聞稿聲稱「青年職涯儲值護照」有效降低青年失業率，當時勞動局報喜不報憂，為了誇大業績連15歲「童工」的失業率都算進來，而且15歲根本不能申請「青年職涯儲值護照」何來成效。

吳沛憶指出，本項計畫是發放補助，對有意使用北市就業輔導服務的青年來說，難以想像為何不去申請，除非不知道該項計畫，不然就是北市就業服務隊青年族群不適用，勞動局必須深切檢討，且不僅檢討本方案，而是要檢討整體就業服務措施對青年的吸引力。

最後，吳沛憶稱，勞動局的本業應該是幫助勞工、保護勞工，呼籲陳信瑜能更踏實地做好自己的本業，提出有利於勞工的政策，同時更要虛心檢討自身的不足，不能永遠都只想用口舌之快來迴避議會的監督跟檢驗。