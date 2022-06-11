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北捷萬大、信義東延、南北環段都流標！　柯文哲挨批嘆：大環境因素

▲▼柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台北市議員陳政忠指出，台北捷運南、北環段標案至今仍流標，台北市長柯文哲任內捷運建設掛零。台北市捷運局表示，會訪談廠商了解原因，並將重新招標。

台北市議會進行市政總質詢議程，柯文哲率台北市政府局處官員列席、備詢。無黨籍台北市議員陳政忠質詢柯文哲在市長任內捷運建設有哪些？柯文哲答詢，捷運信義線東延段、萬大線，南北環已核定但流標，東環段在任內應可讓行政院核定。

陳政忠說，依捷運工程局提供資料，捷運南、北環段多個土建標案至今都流標，若繼續延宕，恐追加新台幣200億元至300億元預算，且信義線東延段、萬大線也是前任台北市長郝龍斌規劃，柯文哲任內捷運建設是掛零。

對於捷運建設掛零的質疑，柯文哲沒有回應。柯文哲表示，確實只有執行，至於流標，是因遇到大環境等因素，目前已第3次重新上網招標。

台北市捷運工程局長張澤雄答詢指出，已調增捷運工程預算，至於廠商不投標原因，並非價格因素，可能是市場已飽和。

陳政忠指出，明明是因北市府推出相關計畫比其他縣市還慢，才影響廠商不投標。

▲▼台北市議會,市議員陳政忠。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員陳政忠。（圖／記者李毓康攝）

捷運局會後回應，捷運北環段及南環段在4月20日起陸續進行5個招標案，至6月10日已有3個標案開標，但因無廠商投標而流標，捷運局會訪談廠商了解領標但不投標原因，並參考其它軌道工程招標情形進一步因應。

捷運局表示，至於流標主因是營建市場同時推出多件大型工程廠商承攬能力趨於飽和、受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響導致勞工短缺、工資及大宗材料價格飆漲等因素。

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