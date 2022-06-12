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社會 社會焦點 保障人權

23歲男欠150萬賭債　連累2友一併遭押走！母急報警救人

記者黃宥寧／台北報導

家住新北市的廖姓母親本月9日凌晨赴派出所報案，稱23歲兒子在三重區因欠150萬賭債遭擄，警方受理後連夜釐清案情，展開「救人計劃」，才發現張、陳、李姓嫌犯連同廖男無辜2名友人也一起擄走，3嫌疑知露餡，先在北投區放廖男、蕭姓少年下車，心驚膽跳的陳姓少年最後才遭釋放，訊後依妨害自由、傷害等罪函送新北地檢署偵辦。

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲23歲廖姓男子因欠150萬賭債，導致陳姓、蕭姓友人也遭擄走 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

廖姓母親9日凌晨1時許，接到兒子LINE訊息，在新北市三重區某商務飯店內，連同2名未成年陳姓、蕭姓友人遭擄走，廖母後接到犯嫌電話，約定在承德路七段交付債款，但廖母惴惴不安，決定在同日下午4時許撥打110尋求警方協助並告知交款地點。

▼涉案嫌案因對方欠賭債竟將人及不相關的同行友人一同擄走。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方獲報後立即派人到場，卻未見廖母蹤影，經聯繫才知犯嫌將廖母載到車上，但嫌犯在車上發現廖母根本沒帶150萬債務，就將人丟到洲美街某餐廳前。廖母被放下車沒多久，隨後接獲兒子來電才知他人已在大業路一帶與蕭姓友人被放走，但還有1名陳姓友人仍遭犯嫌載走未釋放，直到晚間19時許左右犯嫌將陳放回家。

警方不敢懈怠，立即與士林分局、新北市政府警察局三重分局成立專案小組，分頭積極調閱監視器，發現2部國產自小客涉嫌重大，並依據車籍資料查出可疑犯嫌身分，專案小組於同日晚間22時許帶回涉案24歲張嫌、22歲陳嫌、23歲李嫌3人。

經訊問，發現3人均無幫派背景，陳嫌有妨害秩序、傷害等前科、李嫌有妨害自由、毒品前科，全案訊問後依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌函送新北地方檢察署偵辦。

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