被柯文哲這句話氣到　鄭運鵬嗆聲：全台灣只有他這麼沒人情義理

▲柯文哲要求簡舒培將張景森、陳景峻等人列出來。（圖／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

議員簡舒培10日質詢台北市長柯文哲上任後新增4名富邦獨董席次，任命的人多與民眾黨有關，但柯反嗆，「沒有民眾黨的時候，都民進黨在當啦」，還要簡舒培將曾任富邦獨董的張景森、陳景峻，一個一個列出來。對此，民進黨立委鄭運鵬11日在臉書批評，「全台灣應該只有柯文哲講得出這麼沒有人情義理的冷血語言」，指張景森曾是柯選前的重要幕僚，陳景峻則是幫助柯與民進黨溝通的橋樑，如今卻被拿來糟蹋。

鄭運鵬認為，柯文哲面對質詢大可回應「民眾黨不分區立委提名就是需要他們的銀行專業」，至於是不是夠專業，見仁見智，沒什麼標準。然而柯文哲「不走正道」，可見他也不知道這些獨董是在幹嘛，反而鬼扯張景森、陳景峻等曾經全力協助過他，甚至遭民進黨內反彈誤會的前輩。

鄭運鵬表示，張景森曾是2014年選前協助柯文哲瞭解市政的重要幕僚，也是台灣第一本候選人市政白皮書《陳水扁參選1994年台北市長的市政白皮書》的計畫主持人。柯文哲上任後曾派他擔任北富銀獨董，後來入閣至今。陳景峻曾被聘任台北市副市長，協助柯文哲和民進黨間的溝通協調，離開市府後，經過立法院投票同意成為監察委員，是誠懇待人的政治前輩之一。

對於柯文哲要求簡舒培將張景森、陳景峻等人列出來，鄭運鵬批評，「柯文哲因網軍寄生市府被質詢到啞口無言，脫口說出『沒有政治幕僚』。真實狀況是『留不住政治幕僚』，而且會『背刺政治幕僚』！張景森、陳景峻只是這一波的受害者，之前柯文哲政治血海上幫助過他的受害者已經不計其數，人才留不住、寄生蟲留下來，師父的錯都是別人的錯，腦袋只有自我中心的人是不需要幕僚，而且不會有幕僚的。」

鄭運鵬斥責，柯文哲的回應是「完全只有政治考量的政治爛仗語言」，指張景森、陳景峻從來沒有公開批評過柯文哲什麼，「全台灣應該只有柯文哲講得出這麼沒有人情義理的冷血語言。」

▼ 鄭運鵬11日發文批柯文哲「背刺政治幕僚」。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬，點圖可放大）