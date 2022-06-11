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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不加入民眾黨卻擁選舉資源挨批　黃珊珊：大家都是好朋友

▲▼台北市副市長黃珊珊市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

年底九合一選舉接近，有意參選台北市長的北市副市長黃珊珊，11日來到子弟兵陳宥丞舉辦的黨員見面會活動。被問到民眾黨內有聲音質疑未入黨卻要柯文哲的資源，黃珊珊說，入不入黨從來不是壓力，大家都是好朋友，我們有自己的娘家、也有打仗的朋友，「大家把餅做到最大，而不是只在餅裡面分位子」。

黃珊珊說，我們應該要爭取更多人的支持，很簡單，包括柯市長用無黨籍參選市長的時候，其實也都是沒有政黨的人在支持，大家不要狹隘的只想著政黨利益，如果把民眾利益放在前面，黨意不要凌駕民意、黨意也不要凌駕良心，政治不難、找回良心而已，把良心找來，很多人就會支持你。

黃珊珊表示，現在每天還有5000多例的確診病例，所以還是會把每一天的工作做好，「還是要強調，要把工作做好」。

「如果要參選，就要爭取最多民眾的支持，而不是一個形式。」黃珊珊表示，如果只是在畫地自限，選舉怎麼可以畫地自限？她選了24年，從來沒有覺得誰是支持什麼人而不去拜訪，反正就是要爭取所有人的支持。

至於民眾黨內有壓力要求入黨？黃珊珊說，這從來不是壓力，大家都是好朋友，我們有自己的娘家、也有打仗的朋友，政黨之間不是只有競爭，政黨之間還有合作，而且理念相近，大家把餅做到最大，而不是只在餅裡面分位子。

黃珊珊指出，要先把傳統政黨概念放下，才能走出泥淖，在這裡當了21年市議員，選民從來沒有問我顏色，服務也沒有分過顏色，這才是台北人最高的價值。

對於蔣萬安酸「背棄自己的政黨」，黃珊珊說，心裡面想著政黨的人，才會一直想著政黨利益，如果每天想的都是你們家政黨的利益，民眾也會看破手腳。

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