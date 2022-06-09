恩恩爸喪子要不到真相　柯文哲：我的話就全部拿出來

▲台北市市長柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市中和2歲男童恩恩事件延燒，還爆出消防局「重現」當天繁忙狀況，引來外界質疑。對此，台北市議員許淑華9日質詢時問及此事，市長柯文哲說，「要是我的話就全部拿出來，你要打就打，哪邊要改，回去改一改就好」，反正逃也逃不掉，就全部交出來。

許淑華問到，恩恩的小生命犧牲了，換來的是讓全國人民看到官官相護、一堆謊言、一堆醜態，恩恩爸請求錄音檔的卑微要求，有困難嗎？柯文哲說，台北市政府會全部拿出來，我們的政治文化就是拿出來、有問題再檢討。

許淑華接著問，事發至今11天，侯友宜不提供音檔的原因是什麼？柯文哲說，沒辦法替侯回答，每個人的政治風格不一樣，「要是我的話就全部拿出來，你要打就打，哪邊要改，回去改一改就好」。

柯文哲說，如果是他的話，就會出來講，當時不要說是新北市，台北市都亂掉了，一天確診1、2萬人根本都亂掉了，為什麼當時要出來說快篩陽等於確診？因為就是沒辦法做疫調了。

消防局長吳俊鴻則表示，如果是台北市，會依照個資法來提供，可以提供會全部提供。

柯文哲表示，如果是媒體要的話就不行，當事人的話，我的邏輯是可以，媒體要公審當然不同意，當事人要看的話就給他看。柯強調，自己的個性是全部公開，反正逃也逃不掉，就全部交出來，有什麼地方要改再改就好。