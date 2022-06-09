避免盲目執行常態核酸生活圈　陸衛健委：各地隨疫情防控需要調整

▲北京豐台區民眾前往餐廳用餐。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分省市嚴格執行常態化核酸檢測（PCR）生活圈，不過，各地要求提供24小時、48小時或72小時內的證明並不一致，引起外界困惑。對此，大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，沒有發生疫情，也沒有輸入風險的，查驗核酸不應該成為一種常態，「各地可以根據疫情防控的需要進行調整。」

▲民眾佩戴口罩乘坐北京地鐵。（圖／CFP）

《環球網》報導，賀青華表示，聚集性疫情發生後，要根據疫情防控的需要，科學確定制定核酸檢測策略，劃定核酸檢測的範圍和頻次，避免盲目地擴大開展全員核酸檢測的範圍，將受檢的人員按照風險等級由高到低依次開展核酸檢測。

賀青華提到，封控區一定是在24小時內完成首次全員核酸檢測，管控區在48小時內要完成第一次的全員核酸檢測。中、高風險地區和封控區、管控區這些人員不得外出，但是疫情發生地的低風險地區和防範區確需出行的，需要持48小時的核酸檢測陰性證明。

北京市衛生健康委副主任李昂認為，北京市是在做好疫情防控的前提下，有效恢復正常的生產生活和經濟發展，「經過風險評估，北京市將進入公共場所核酸陰性證明由48小時調整為72小時，主要出於考慮到新冠病毒奧密克戎（Omicron）變異株平均的潛伏期是在3天左右，72小時之內核酸檢測可以發現潛在的感染者；另一方面也是為了降低居民核酸檢測的頻次，盡量減少疫情防控措施給市民帶來的負擔，盡量減少對正常的生產生活秩序產生影響。」