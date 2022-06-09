基隆2篩檢站解除任務退場　小學、幼兒園6／13恢復實體上課

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心9日公布國內本土病例新增7萬2921例，基隆新增983例，較昨日減少132人；其中外縣市通報196例，占19.94％。市長林右昌宣布，小學與公立幼兒園從13日起，恢復實體上課；另外孝忠及暖暖篩檢站，每日篩檢人數已降至10人左右，明（10日）起，解除任務退場。

林右昌指出，由於在疫情之初，基隆市因為走在全國疫情最前線，當時死亡率相對其他疫情尚未發展的縣市顯得較突出，目前本市確診者死亡率為千分之1.37，已降至全國第九，僅比台北市略高，這樣狀況必須向市民說明，以免產生誤解。

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林右昌表示，基隆疫情持續穩定收斂，今天再次降至千例以下，並已連續三天為全島確診數第三低的城市。此外，由於孝忠及暖暖篩檢站，每日篩檢人數已降至10人左右，可完全由社區診所提供服務，因此從明天（10日）起，解除任務退場，以妥適運用醫護人力；市民廣場篩檢暫時維持，視狀況再進一步評估。

林右昌也宣佈，國小部份6月13日起，恢復實體授課，並持續進行實體與遠距融合上課模式至學期結束；公立幼兒園，亦於6月13日起恢復到園上課。

體育競賽方面，林右昌表示，本市市內校際間體育競賽，國高中打滿3劑、國小打完1劑者可參加。其餘學生，提供2日快篩陰性證明後亦可參加，水域活動及游泳教學，比照前述規定辦理。

至於，畢業典禮及戶外教育（含畢業旅行），本市日前已宣布自6月起，授權學校在防疫前提下自行規劃，仍將維持不變。校園及籃球場，則將於暑假進一步開放。

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