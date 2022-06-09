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里長參選人發關懷包偷夾文宣+肉粽　中市府斥：非常不妥考慮開罰

▲關懷包之亂！　參選人偷夾肉粽、競選文宣…..中市府斥「非常不妥」。（圖／市議員吳顯森提供）

▲關懷包之亂！　參選人偷夾肉粽、競選文宣，中市府斥「非常不妥」。（圖／市議員吳顯森提供）

記者游瓊華／台中報導

關懷包之亂！台中市今（8）日確診個案依舊高檔，單日新增1萬570例。台中自6月1日起改由里長發送確診者關懷包，但有市議員爆料，有確診者的關懷包不是里長發的，而是里長參選人穿著競選背心發送，且防疫關懷包外箱還有競選小物文宣，甚至還有人收到關懷包裡有一串肉粽。對此，台中市民政局長吳世瑋在記者會上直言，此舉非常不妥，是否開罰將進一步討論。

▲關懷包之亂！　參選人偷夾肉粽、競選文宣…..中市府斥「非常不妥」。（圖／市議員吳顯森提供）

台中市確診病例攀升，防疫關懷包配送塞車，自6月1日起改由里長發送確診者關懷包。市議員吳顯森接獲民眾投訴，大雅區文雅里某社區並非由里長親自發送，而是由身兼鄰長的里長參選人發送，不僅涉嫌洩漏個資，防疫關懷包外箱甚至還附上「專程拜訪」的競選小物文宣。

▲關懷包之亂！　參選人偷夾肉粽、競選文宣…..中市府斥「非常不妥」。（圖／市議員吳顯森提供）

此外，文雅里某社區的確診民眾反映，指其確診後，在住處居家隔離，8日接到大樓管理員通知，管理室有其紙箱裝的包裹；經家人協助領取，外箱貼著里長參選人的競選小物，拆開才知道，原來是市府提供的防疫關懷包，還有一串來源不明的肉粽。民眾質疑，市府將防疫關懷包委由里長發送，里長竟將防疫包「轉包」給鄰長發送，確診病例個資不就因此洩漏。

吳世瑋對此回應，此舉非常不妥，已經請區公所要求里辦公室拿掉關懷包之外的物品。吳世瑋指出，很感謝全台中市所有里長願意幫忙致贈觀護包，這兩天確診都是萬人以上，由於市府合作的物流公司極限能量就是8000至9000人之間，不夠的就是里長幫忙送，也非常感謝里長，但強調「肉粽之類的物品雖表達里長對里民的關心，但跟關護包混在一起，比較不妥！」

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