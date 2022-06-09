基隆+983！6歲以下增59人確診　專責病床空床率31.8%

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心9日公布國內本土病例新增7萬2921例，基隆新增983例，其中女性533人、男性則是450人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有172人占17.50%，35-44歲次之，有163人占16.58%；至於75歲以上的長者有69人、65-74歲有70人、6歲以下有57人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計1454人，全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報3696人，3485人症狀給藥；6月9日上午通報確診84人，其中83人症狀給藥。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治161人、空床75床，空床率31.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症68名、中症24名、輕症25名；部立基隆醫院：重症4名、中症13名、輕症17名；三總基隆分院：中症6名、輕症1名；礦工醫院：輕症3名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估9萬7580人，利用快速通道的有2萬7618人，有4萬7100人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬5646人，其中條件不符合則有1萬1454人。

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