每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

▲染疫康復後的你，也出現長新冠症狀嗎？（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／整理報導

此波本土疫情迄今已逾250萬人確診，不少康復者反應有喘不過氣、容易疲勞，開始關注「長新冠」導致的各種後遺症，恐造成人體不小損害。究竟何謂長新冠？容易出現哪些症狀？有何求助管道？《東森新媒體ETtoday》統整長新冠8大QA，讓你與病毒共存不害怕。

Q1：什麼是「長新冠」？和「新冠後遺症」有何不同？

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A1：根據美國疾病控制與預防中心（CDC）資料顯示，新冠後遺症是指，人們確診新冠肺炎後出現的「一系列新發、復發或持續性」的健康問題。世界衛生組織（WHO）將長新冠定義為「持續至少2個月至數年」、「無法通過其他診斷加以解釋」的症狀。根據數據顯示，全球染疫的5億人口中，有高達20％的人可能面臨長期新冠的影響。

包含新冠長期症狀、長新冠（long COVID）、急性COVID-19後症狀、SARS CoV-2急性感染後遺症（PASC）、新冠長期影響和慢性新冠等名稱在內，都是指新冠後遺症（post COVID-19 condition）。

至於台灣，目前針對長新冠還沒有明確定義。

Q2：長新冠可能出現哪些症狀？

A1：根據衛福部公布資料，後遺症常見症狀如下：

－掉髮、紅疹、潰瘍

－呼吸困難、肺纖維化、肺部X光呈現毛玻璃狀

－新產生或惡化的糖尿病、亞急性甲狀腺炎、骨質代謝異常、情緒變化、月經週期改變

－靜脈血栓

－焦慮、憂鬱、失眠、腦霧（注意力不集中／認知功能障礙）

－心悸、胸痛、心肌炎

－急性腎損傷

－疲勞、多系統發炎症候群

－肌肉關節疼痛

美國CDC研究發現，多達1/5成人染疫後會出現長新冠，代表每5人中就有1人出現至少1種後遺症。在分析逾35萬名2020年3月至2021年11月間確診的患者病歷，列舉26種後遺症，其中最常見的症狀不分年齡，皆為呼吸道問題及肌肉骨骼疼痛，且以肺栓塞及呼吸系統疾病的風險最高，達到未感染者的2倍。

此外，研究也發現18至64歲康復者出現心律不整、肌肉骨骼疼痛的風險高於長者；65歲以上康復者出現腎功能衰竭、血栓栓塞、腦血管疾病、第2型糖尿病、肌肉疾病、神經系統疾病與情緒障礙、焦慮等心理健康問題的風險則高於年輕族群。

▲新冠後遺症有上述症狀。（圖／取自衛福部網站）

Q3：哪些人染疫後容易出現長新冠？

A3：胸腔科重症醫師黃軒根據英國研究發表在國際期刊《Nature》的文章提到，以美國、英國及瑞典的患者進行分析，染疫第一週內，有超過5個症狀（頭痛、疲憊、聲音沙啞、肌肉痠痛和呼吸困難）以上的病人，日後發生長新冠風險高出3.53倍；年紀太大、女性也易得長新冠，比男生高近1.6倍的風險。

另外，黃軒也提到澳洲研究，抽菸者容易惡化長新冠症狀，因為抽菸含有的大量化學物質，加強了全身發炎反應，這也包括了在確診後、恢復後，而持續抽菸會使原本腦血管疾病因新冠病毒感染後，引發反覆發炎，進而加深長新冠惡化。

根據《潮健康》報導指出，英國國民保健署傳染病專家David Strain接受專訪時指出，根據現有資料顯示，有4類民眾染疫後容易出現長新冠症狀：血栓與微血管有損傷者（如心血管疾病）、先天免疫缺陷者（如免疫缺陷症）、神經系統異常者以及新陳代謝系統受損者（如糖尿病、胰島素阻抗）。

美國CDC研究發現，確診後曾住院或重症患者、確診前患有其他疾病、未接種新冠疫苗者、確診時曾出現多系統發炎症候群（MIS-C）患者，以及受到醫療資源不均影響的弱勢族群，都較容易出現後遺症。

▲確診後曾住院或重症患者較容易出現後遺症。（圖／路透）

Q4：出現長新冠的機率？

A4：中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉依據既有的臨床、病理學文獻，合理推論Omicron的長新冠應該會遠比其他變異種低。根據英國國家統計室長期追蹤調查，最新的6月1日與5月6日的兩份報告，顯示Omicron感染者罹患長新冠的比例是7.1％；施打3劑疫苗後，感染Omicron變異株分型BA.1及BA.2各有約8%及9%的長新冠患者。

另外，根據一篇未經同儕評審的日本研究也顯示，Omicron的長新冠比例是5.6%，遠遠低於delta的55.6%。

Q5：兒童出現長新冠的機率高嗎？會出現嗅味覺失調？

A5：馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧表示，兒童長新冠不常見，也很少聽到家長說孩子有嗅味覺失調等問題，兒科群組曾討論過確診孩子康復後有耳鳴等症狀。他也強調「發生比例不高，但發生了就面對它。」

黃瑽寧說，孩童嗅味覺失調發生比例沒有像大人這麼高，根據之前看到的數字大概是0.8%，門診也很少聽到家長說孩子有類似情況，而在長新冠方面，兒童比例也非常低，就算要比較染疫前後身體狀況，也一定要有對照組。

Q6：染疫康復後出現長新冠該怎麼辦？

A6：新冠肺炎感染後遺症樣態多元，近來國內外研究及病例陸續發現，無論輕重症，甚至無症狀患者，都可能出現乏力、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽、嗅覺或味覺障礙、記憶力減退等持續性症狀。衛福部也於去年底開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，以胸腔科主責，協助患者度過漫長復健路。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞另提到，若民眾感染新冠肺炎後出呼吸喘等後遺症，醫師會做相關X光檢查，判斷是否出現肺纖維化情形，也會開立支氣管擴張或減輕肺纖維化的藥物，呼籲有相關症狀的民眾，可到康復者門診請專業醫師評估追蹤。

▲染疫康復者整合門診就醫流程，一張圖秒看懂。（圖／取自衛福部網站）

Q7：疫苗是否能預防長新冠？

A7：美國CDC指出，與接種疫苗並出現突破性感染的人相比，未接種新冠疫苗又確診的人可能更容易出現後遺症。

根據《華盛頓郵報》報導，一項由美國退伍軍人事務部發表於《自然醫學》的最新研究顯示，接種新冠疫苗雖然能降低重病與死亡的風險，但是對於後遺症僅有輕微防護作用。

研究指出，在首次確診新冠病毒的6個月後，疫苗僅能使患者降低15%出現長期新冠的風險。接種疫苗對於那些突破性感染的病患而言，最大的好處是能減少血栓與肺部併發症，但是在神經系統問題、腸胃問題、腎衰竭以及其他新冠後遺症方面，接種疫苗與未接種疫苗的人沒有區別。

Q8：染疫康復者該如何回歸日常？

A8：為了回歸染疫前的日常生活，壓力管理及情緒調適在康復過程中是很重要的部分，可以嘗試做以下事情協助自己：

＊基本需求

－充足睡眠

－健康飲食

－身體活動

＊自我照顧

－社交聯繫

－紓壓活動

－恢復活動嗜好