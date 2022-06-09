質疑吳秉叡買疫苗收回扣　網友罵「蘇貞昌的狗」下場曝

▲吳秉叡到北檢控告12名網友誹謗他收疫苗回扣，最後1人遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

立委吳秉叡去年遭網友轉傳貼圖，質疑他引薦業者進口BNT疫苗，從中收受3億美金佣金，吳先後控告12名網友涉嫌妨害名譽，其中4人道歉和解，另外國民黨青工會會長滿志剛、苗栗縣林姓公務員等7人，因是對相關報導加以評論，罪嫌不足，僅南部許姓男子除未查證就質疑收回扣外，還批吳秉叡是「蘇貞昌的狗」，9日被起訴公然侮辱、加重誹謗等罪。

2020年10月，東洋藥品公司突然宣布計畫進口3000萬劑BNT疫苗破局，間接影響當時台灣疫苗採購成本，更延遲民眾接種時間半年以上，各界譁然，有紙媒點名另家BNT香港廠商「雅各臣」，透過蘇系立委吳秉叡與衛福部溝通，另有網媒報導分析「吳姓立委」與密苗購內幕。

雖然中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥先後澄清，並無吳秉叡引介廠商的事情，但仍有網友在LINE群組、臉書、PTT、以及媒體新聞留言區發文或貼上梗圖，批評吳秉叡是「全民公敵」，吳秉叡為此曾親自到北檢告10名網友涉嫌妨害名譽，之後又追加提告2人，並要求網友登報道歉。

案經檢察官調查，全案只有1名南部許姓男子，因為2021年7月6日，在親友群組中貼出梗圖，直指「台灣人民無疫苗可打，就是這個蘇貞昌的狗害的，為了幫蘇仲介買BNT疫苗抽5億美金回扣而破局，搞的台灣人民死傷慘重，幹他」，許男後悔稱指是轉傳貼圖，但因沒能與吳秉叡達成和解，遭到起訴。

其餘挨告民眾中，滿志剛等7人，因為是分別在個人臉書等處，引用先前媒體報導過的內容，並加以評論，依照大法官解釋意旨，已有相當查證，主觀上認定此事為真，進而對可受公評事項表達意見，受《憲法》言論自由保障，犯罪嫌疑不足；另有4人雖然是轉傳侮辱性的梗圖，但很快就道歉和解換得吳秉叡撤告，因此這11人都獲處分不起訴。