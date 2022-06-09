　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

質疑吳秉叡買疫苗收回扣　網友罵「蘇貞昌的狗」下場曝

▲吳秉叡遭傳關說疫苗採購，北檢告10網友。（圖／記者羅志華攝）

▲吳秉叡到北檢控告12名網友誹謗他收疫苗回扣，最後1人遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

立委吳秉叡去年遭網友轉傳貼圖，質疑他引薦業者進口BNT疫苗，從中收受3億美金佣金，吳先後控告12名網友涉嫌妨害名譽，其中4人道歉和解，另外國民黨青工會會長滿志剛、苗栗縣林姓公務員等7人，因是對相關報導加以評論，罪嫌不足，僅南部許姓男子除未查證就質疑收回扣外，還批吳秉叡是「蘇貞昌的狗」，9日被起訴公然侮辱、加重誹謗等罪。

2020年10月，東洋藥品公司突然宣布計畫進口3000萬劑BNT疫苗破局，間接影響當時台灣疫苗採購成本，更延遲民眾接種時間半年以上，各界譁然，有紙媒點名另家BNT香港廠商「雅各臣」，透過蘇系立委吳秉叡與衛福部溝通，另有網媒報導分析「吳姓立委」與密苗購內幕。

雖然中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥先後澄清，並無吳秉叡引介廠商的事情，但仍有網友在LINE群組、臉書、PTT、以及媒體新聞留言區發文或貼上梗圖，批評吳秉叡是「全民公敵」，吳秉叡為此曾親自到北檢告10名網友涉嫌妨害名譽，之後又追加提告2人，並要求網友登報道歉。

案經檢察官調查，全案只有1名南部許姓男子，因為2021年7月6日，在親友群組中貼出梗圖，直指「台灣人民無疫苗可打，就是這個蘇貞昌的狗害的，為了幫蘇仲介買BNT疫苗抽5億美金回扣而破局，搞的台灣人民死傷慘重，幹他」，許男後悔稱指是轉傳貼圖，但因沒能與吳秉叡達成和解，遭到起訴。

其餘挨告民眾中，滿志剛等7人，因為是分別在個人臉書等處，引用先前媒體報導過的內容，並加以評論，依照大法官解釋意旨，已有相當查證，主觀上認定此事為真，進而對可受公評事項表達意見，受《憲法》言論自由保障，犯罪嫌疑不足；另有4人雖然是轉傳侮辱性的梗圖，但很快就道歉和解換得吳秉叡撤告，因此這11人都獲處分不起訴。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
女童遭毆「鄉民正義」潑漆、撒冥紙！　5男1女慘了
快訊／湖北「飛機墜落爆炸」現場畫面曝光！　傷亡不明
男粉肉搜女直播主　破門入侵綑綁...餵藥囚禁8小時
LIVE／台南長短槍互轟35槍　火拼畫面曝光!1死1重傷
獨／「1類人」檢疫鬆綁0+7！　新規6／20上路
快訊／美軍售「1.2億美元海軍艦艇」！　外交部：今接獲正式通
揹屍畫面曝！女陳屍路間　救難人員徒步護送下山
新竹市下周恢復實體上課！　全台校園復課一次看
快訊／塞爾提克雙槍大爆發　總冠軍G3痛宰勇士
囚禁男友綑綁凌虐3天　恐怖女無保飭回又燒3屋...下場曝
19歲男國道酒駕！釀6車連撞1死3傷　誇張酒測值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車行老闆抽打繼女遭潑漆、撒冥紙　5男1女扮正義魔人下場出爐

噁狼闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

恐怖男粉肉搜女直播主家當鄰居　破門入侵麻繩綑綁...餵藥囚禁8hr

老牌飯店內鬥爆不完！董座女兒盜蓋姑姑印鑑　暗偷股權下場出爐

質疑吳秉叡買疫苗收回扣　網友罵「蘇貞昌的狗」下場曝

男騎電動車散心　迷途6小時累癱...女兒激動抱哭「這阮爸啦」

「第一次給阿姨好不好」宜蘭熟女突摸大腿求交往...16歲少年嚇跑

揹屍畫面曝光！桃山女山友陳屍路間　救難人員徒步護送下山

通聯風波再燒新北消防！網出征改名「還原重現中心」：演員訓練班

驚險畫面曝！轎車連2撞碎裂零件狂噴　她「高雄式騎法」閃身保命

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

機車行老闆抽打繼女遭潑漆、撒冥紙　5男1女扮正義魔人下場出爐

噁狼闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

恐怖男粉肉搜女直播主家當鄰居　破門入侵麻繩綑綁...餵藥囚禁8hr

老牌飯店內鬥爆不完！董座女兒盜蓋姑姑印鑑　暗偷股權下場出爐

質疑吳秉叡買疫苗收回扣　網友罵「蘇貞昌的狗」下場曝

男騎電動車散心　迷途6小時累癱...女兒激動抱哭「這阮爸啦」

「第一次給阿姨好不好」宜蘭熟女突摸大腿求交往...16歲少年嚇跑

揹屍畫面曝光！桃山女山友陳屍路間　救難人員徒步護送下山

通聯風波再燒新北消防！網出征改名「還原重現中心」：演員訓練班

驚險畫面曝！轎車連2撞碎裂零件狂噴　她「高雄式騎法」閃身保命

清朝古厝求生不得！ 石牌最老地標將改建百萬住宅大樓

媽媽假裝暈倒！邊境秒衝向前「CPR急救」...雙腳大力壓胸口超機靈

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

機車行老闆抽打繼女遭潑漆、撒冥紙　5男1女扮正義魔人下場出爐

噁狼闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

洋基新王牌柯特斯只投4.1局本季最慘　邦威2度登板無失分

新北嗆「下指導棋」　羅秉成：消防局、衛生局聯繫有什麼問題？

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂

印尼大師賽／周天成三局擊敗香港二哥　62分鐘收下8強門票

社會熱門新聞

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

8歲女童涉霸凌　繼父報紙捲巴頭惹議

車行老闆巴頭8歲繼女被潑漆　議員揭無奈真相：別當正義魔人

快訊／國3「6車連環撞」1死1重傷　最新畫面曝

快訊／台南歸仁驚傳槍響　釀1死1傷

4酒客當街爆鬥毆　1男左胸中刀不治

桃園機車行傳虐童！網肉搜店家出征

林義傑遭搜索　超馬好手涉「包攬訴訟」

監視器都拍到了！北市偵查隊長強拖女子進寢室性侵

更多熱門

相關新聞

機組員檢疫鬆綁！指揮中心下午公佈

機組員檢疫鬆綁！指揮中心下午公佈

根據指揮中心規定，機組員返台後檢疫規範包括3+4、5+5等，近期指揮中心持續鬆綁防疫限制，機組員防疫新規也將調整為0+7，新規將於本（6）月20日起實施。據了解，指揮中心將於下午公佈新規細節。

士林虎斑汪走失　後大腿包紅色繃帶

士林虎斑汪走失　後大腿包紅色繃帶

5-11歲兒童第一劑疫苗涵蓋率達66.4％

5-11歲兒童第一劑疫苗涵蓋率達66.4％

快訊／ 24小時火化爭議　衛福部找方法讓遺屬瞻仰遺容

快訊／ 24小時火化爭議　衛福部找方法讓遺屬瞻仰遺容

全國已11.09％人口確診新冠肺炎

全國已11.09％人口確診新冠肺炎

關鍵字：

吳秉叡蘇貞昌疫苗衛福部新冠肺炎BNT回扣公然侮辱加重誹謗

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面