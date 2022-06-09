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機車行老闆抽打繼女遭潑漆、撒冥紙　5男1女扮正義魔人下場出爐

記者沈繼昌／桃園報導

桃園一家機車行傳出疑似家暴案，影片上傳至臉書引發網友肉搜，8日深夜有不明人士前往機車行潑漆、撒冥紙，桃園警方根據監視器留下車號循線查獲湯姓男子到案，並通知同案4男1女到案說明，偵訊後依毀損、恐嚇等罪嫌將湯姓男子等6人移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳引發網友肉搜，昨晚遭潑漆與撒冥紙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳引發網友肉搜，昨晚遭潑漆與撒冥紙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳，昨晚遭潑漆、撒冥紙，警方到場協助處理。（圖／翻攝自臉書）

▲該機車行昨晚遭潑漆、撒冥紙，警方到場協助處理。（圖／翻攝自臉書，下同）

桃園警方指出，桃園警分局埔子派出所6月9日凌晨0時37分許，發現機車行遭潑漆與撒冥紙，員警立即尾隨攔查湯姓男子駕駛之轎車，並循線通知4男1女共犯到案說明。

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳，昨晚遭潑漆、撒冥紙，警方到場協助處理。（圖／翻攝自臉書）

湯男等人偵訊時避重就輕，事後均坦承有潑漆與撒冥紙等犯行，警方則依毀損、恐嚇等罪嫌移送桃檢偵辦。警方呼籲民眾應保持理性，網路流傳不當管教影片，警察與社工在第一時間已介入調查與釐清，女童目前已由親屬代為照料中，目前安全無虞。

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳，桃園警方查獲涉案湯姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳，桃園警方查獲涉案湯姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書網友則對此案件紛紛留言：「管教小孩教導他正確的方向都沒錯，但我覺得一直打頭不對吧？可以管教但這樣的教法真的不行啊」；「覺得管教沒有不當，不當的行為是打頭方式，她還是個小孩敲打頭部都不怕影響腦袋不怕傷了腦的神經，不怕以後有後遺症記憶不好之類的」；「看他被打到全身發抖連吃個飯手都彎曲折抖成那樣，真的身心有受創到，打剛好就好，看小孩已經怕成那樣了就該適可而止」。

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