快訊／北北桃確診者今起可自行下載居隔單　新北35萬人適用

▲新北疫情 。（圖／新北市府提供）



記者崔至雲／新北報導

本土疫情未歇，新北市副市長劉和然表4日指出，由於過去因中央系統問題導致許多民眾無法取得居隔單，經與中央密切溝通，今天凌晨起，雙北及桃園試行「修改同住親有資料」、「下載居隔證明」。新北市估有35萬人可適用此系統。

中央疫情指揮中心今公布確定病例，本土個案68,118例，其中，新北市新增9820例確診，居隔22783人，居家照護74273人。劉和然表示，根據7日平均數可以看到，新北疫情正在緩降當中，呼籲民眾，在生活如常過程中，還是要做好防疫措施。

▲確診者可自行上網申請居隔單。（圖／新北市府提供，點圖放大）

劉和然提到，不管是新北市或是全國人民，很多人居隔單一直拿不到，經過幾次反映，中央終於積極重視，從今天凌晨12點開始，開放台北、新北及桃園試辦，只要5月1日至5月25日的確診者，且有使用填寫過確診者自主疫調、確診者可至平台修補同助親友資料，並下載居隔證明書、同住親友適用5月17日起免居家隔離方者，不必填寫、若填補之同志勿親友三個月內曾經確診吳需列為接觸者、填寫原則24小時內有一次修改機會。

劉和然補充，此自行下載居隔證明，從今天凌晨起開始上線，並於6月6日擴大至全國試用。新北市有35萬人可適用此系統。

▼ 新北疫情 。（圖／新北市府提供）