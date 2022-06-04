台南市確診個案+5631名　5至11歲學童疫苗接種率六都第一

▲台南市長黃偉哲4日公布新增5631名本土個案，5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗，接種比率71.2%，六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲4日公布新增5631名本土個案，統計2022年1月1日至6月3日，台南市累計確診個案人數共126046名，已解除隔離83842名、尚在隔離中43204名，5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗，接種比率71.2%，六都第一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲指出，統計至2022年6月3日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為89.3％、80.6％、1.3％、64.0％，總接種劑次437萬4385。台南市已有78600位5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗，接種比率71.2％。

許以霖局長指出，6月5日為市立圖書館永康新總館接種站提供輝瑞BNT兒童劑型疫苗接種服務的最後1日，提醒家中若有尚未接種COVID-19疫苗的5至11歲兒童的家長把握機會，儘快透過「台南打疫苗系統」預約。

台南市醫療院所仍有開設BNT兒童疫苗的門診，另年滿12歲的學童則可由家長透過系統選擇成人劑型BNT疫苗或莫德納疫苗。台南打疫苗網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。