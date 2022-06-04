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確診康復才2天「她全身癢得要命」　照3餐出現！苦主+1：無法睡　

鼻塞,流鼻水,感冒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO康復後，卻出現蕁麻疹症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「驗出陰性...開始一直照三餐出現。」一名女網友透露，好不容易確診康復，也要重拾舊往生活，怎料「解隔離第二天，全身開始布滿蕁麻疹」，奇癢無比的狀況讓她非常崩潰。文章貼吃後，許多苦主也回應癢到無法睡覺，「+1，我解隔後，自主管理的第一天開始，長疹子在雙腳以及手背上，癢得要命！」

一名女網友在《確診者有話要說》表示，週四（2日）是解隔離第二天，正走向康復之路時，身體卻忽然發癢，「全身開始布滿蕁麻疹，確診時都沒有這樣，反而驗出陰性...開始一直照三餐出現。」

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原PO有在藥局買藥膏，但沒有太大的舒緩效果，讓她崩潰拋問「有人情況跟我一樣的嗎？怎麼緩解的？現在四肢身上都有，快癢死了。」

求助文曝光後，釣出不少苦主+1，「我是手腳的關節處，超級癢」、「我只有手+腳，我是擦藥局的止癢藥膏」、「我是確診前一個禮拜有，確診中沒有，確診過後2個多禮拜又開始，都在四肢（5/3確診的）」、「+1，我解隔後，自主管理的第一天開始，長疹子在雙腳以及手背上，癢得要命，抓到未能好好睡一覺」、「我發現康復後，身體皮膚狀況變得真的非常不好，動不動就皮膚過敏」。

過來人建議，「看醫生，吃抗組織胺，必要時+小顆類固醇先壓一下，加油」、「擦的藥膏沒有用，就要口服抗組織胺，也要回想一下，是不是有吃到什麼？先避開，這個病毒好像會讓原本不會過敏的東西突然過敏」、「當時女兒發作是視訊看診拿藥吃」。

▼不少網友確診期間，也有蕁麻疹症狀。（圖／翻攝確診者有話要說）

▲▼ 。（圖／翻攝確診者有話要說）

本站報導《染疫後2動作測「心肺功能受損」？醫嘆：2族群一面倒惡化》，台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務小組召集人、台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基醫師表示，去年Delta病毒株，易侵犯下呼吸道到肺實質，導致嚴重的肺泡發炎導致纖維化進而影響患者肺活量，走路、活動時會明顯變喘。今年Omicron相較之下主要以輕症為主，慢性呼吸道疾病的患者確診時，會出現類似被感冒病毒感染的症狀變化，大多需要一段時間調藥休養。

另外，新冠病毒感染後增加誘發過敏的風險，古世基醫師指出，去年Delta病毒株就發現感染後可能引發「免疫風暴」，也有部份確診者的皮膚、鼻子過敏疾病，在染疫後被激發表現。本身有自體免疫疾病如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎的患者，症狀也更容易控制不佳。

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