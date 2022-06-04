令人振奮！雲林6歲重症童病況穩定　今轉一般隔離病房

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（3）日新增1338例本土確診個案，分別為斗六285例，虎尾171例，西螺154例，莿桐91例，斗南73例，麥寮68例，古坑63例，崙背57例，北港52例，二崙45例，林內42例，土庫38例，四湖、元長各39例，大埤、台西各19例，口湖26例，水林22例，東勢1，褒忠17例，個案分佈20鄉鎮。

雲林縣衛生局公布6歲重症兒童最新病況，據指出，男童今日可轉至一般隔離病房，縣府與衛生局感謝台大醫療團隊的全力付出和照護，男童目前仍由該醫療團隊細心照料中。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1338例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1338例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，無症狀1006人、輕症332人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有11125人、確診者居家照護在管中有6419人。統計至6月3日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10704人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成18593人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣今日確診死亡個案新增2例，另再增11例PCR陽性確診死亡待判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共28299例，其中1例為兒童重症、37例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案。今日PCR陽性死亡個案共有10例，人數驟增但須待疾管署判定公告與COVID-19之相關聯。

另，新增2名死亡確診個案，為1名男性和1名女性，年齡為60多歲及90多歲，有高血壓、COPD、思覺失調症等病史，其中1位已完整接種 COVID-19疫苗，另1位未曾接種疫苗，死亡日期介於5/31至6/1，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計37確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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