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南投+3死！12歲以下確診人數破2千　1歲童確診抽搐疑似腦炎急轉院

▲外來廢土入侵南投縣，縣長林明溱宣示嚴懲重罰遏阻。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投4日新增3例死亡案例，並有1名1歲童確診後疑似出現腦炎併發症，緊急轉院送往台中中國附醫。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

指揮中心4日宣布，台灣新增6萬8118例本土病例，其中南投新增1308例，並有3名死亡個案，年齡均介於70至80歲左右，2人有癌症史，1名婦人則患有失智症，未接種過新冠疫苗，1日因呼吸喘而到醫院就診，卻在到院途中不幸死亡；並有一名1歲兒童確診後，出現抽搐現象，疑似併發腦炎。儘管如此，還是有振奮消息傳出，南投醫院4日為一名確診懷孕38週的孕婦接生，所幸最後母女均安，更是南投醫院替確診孕婦接生的第4個案例。

▲▼南投0604疫情（圖／南投縣政府提供）

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南投縣府指出，目前中南部確診人數逐漸攀升，南投縣累計確診個案已超過2萬人，其中12歲以下確診兒童人數更來到2156人，占總確診人近一成。而埔里更有一名1歲兒童，5月30日確診後，入住檢疫所隔離至今，不料卻在4日上午出現抽搐現象，緊急送往南投醫院急診，經醫師診斷後，懷疑該名幼童有疑似併發腦炎情形，緊急再將該名兒童轉送台中中國附醫。

此外，南投4日也新增3例死亡病例，年齡層介於70至80歲，分別為78歲男性，患有口咽惡性腫瘤，曾接種1劑新冠疫苗，於5月15日PCR陽性反應，5月23日解隔出院，但5月30日因呼吸喘送台中榮民總醫院急診，最後不幸於5月31日病逝；另名80歲男性，患有帕金森氏症、肝癌，已接種3劑新冠疫苗，5月25日快篩陽性，因此收治在埔基專責病房，5月30日病人要求自動出院， 卻在6月1日因呼吸喘至埔基急診就醫，於到院前死亡；最後一人為75歲女性，患有失智症，從未接種過新冠疫苗，6月1日因呼吸喘不適至南基急診，於到院前死亡。

儘管如此，還是有振奮人心的消息傳出，南投醫院4日緊急為一名懷孕近38週確診產婦接生，成為該院為確診產婦成功接生第4個案例。據了解，這名產婦住南投市，於5月21日確診，不料卻在4日出現破水現象，緊急送醫進行剖腹產，中午已順利產下一名女嬰。

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