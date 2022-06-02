女借瑪莎拉蒂上街逆駕！拒酒測吞18萬　扣牌害車主「目屎那滴」

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名梁姓女子逆向行駛瑪莎拉蒂，警方發現後示意他靠邊停車，但梁女卻直直衝，警方追了2個路口才把她攔下，結果發現梁女身上散發濃濃酒味，但她霸氣拒測，不僅現場被開了18萬罰單、駕照也被吊銷2年，還害車主被吊扣駕照2年，變成「目屎啦滴」了。

▲女駕駛拒絕酒測，不僅吞18萬罰單、吊銷駕駛執照2年，還害真車主遭吊扣車輛牌照。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件發生在5月31日深夜4點多，警方巡邏時，發現前金區文武二街見一部瑪莎拉蒂逆向直直駛來，員警以蜂鳴器呼叫駕駛靠邊停車，但駕駛沒有理會還隨即左轉離開，因此員警尾隨該部車輛，並於成功一路與光復二街口將車輛攔停。

28歲梁姓女駕駛和男友下車後，被警方聞到身上有濃濃酒味，員警詢問什麼時候飲酒結束？梁女回：「很早，大約12點多，和朋友在酒吧喝酒」，警方當場要實施酒測時，兩人則表示：「我們要拒測」。

▲瑪莎拉蒂為梁女友人所有。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方依程序告知拒測相關罰則是罰鍰新台幣18萬元、當場現場移至保管車輛、吊銷汽機車駕駛執照2年、接受道路安全講解習及吊扣車輛牌照2年時，梁女雖驚呼「還要吊扣牌照2年？」但仍不願接受酒測。

員警依規定掣單舉發並將該部車輛移置保管，據了解，梁姓女駕駛非瑪莎拉蒂的車主，此部車輛是和友人借來的，因此梁女選擇拒絕酒測，害的車輛要被吊扣牌照2年，瑪莎拉蒂車主此時真的變成「目屎啦滴」了。