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陳其邁天天防疫熱線！「不只王必勝」…這些人都被他打一輪

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁遭爆料，天天熱線指揮中心。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

衛福部醫福會執行長王必勝1日接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪時透露，很多市長、衛生局長晚上會打來指揮中心，其中陳其邁更是天天打來。對此，陳其邁表示，他不只打給王必勝，包括陳時中、莊人祥、健保署等都會打，面對防疫大家都是同一隊伍，彼此補位、溝通才是對疫情有幫助。

中央地方近期因防疫政策問題偶有爭吵，讓民眾質疑指揮中心與地方溝通不佳。王必勝透露，其實指揮中心每一天晚上都開會到大概11點，每天晚上很多市長、衛生局長都會打來。

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▲▼5/30中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

主持人則提問，誰最常打來？王必勝則回應，是高雄市長陳其邁，他會打來表達自己要做什麼、講很多意見，他也知道指揮中心每個人的工作，會分別跟不同的人討論，非常認真，有時討論到半夜，這是很好的討論方式。

對此，陳其邁表示，在過去經驗，SARS當時是因為中央、地方協調不好，所以造成當時北部防疫非常大的痛點，所以防疫是各縣市政府和中央地方要通力合作。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲陳其邁透露，他除了每天打給陳時中、莊人祥、王必勝和健保署，還有南部地區首長。（圖／指揮中心提供）

陳其邁說，一個是區域聯防，一個是團隊合作，才能把防疫工作做好，他不只打給王必勝，他是從衛福部長陳時中打到疾管副署長莊人祥、王必勝還有健保署，有些節點要做協調，就必須把協調工作做好。

陳其邁認為，在南部地區也一樣，包括台中、台南、高雄和嘉義、台南，其實都常常在通電話，包括和醫院也是，面對防疫，大家都是同一個隊伍，彼此互相補位才能做好。

陳其邁說，有時像衛福部王必勝執行長工作忙碌，要處理全台疫情，我們會稍微互相提醒，他會提醒我哪裡做不夠，有時我們會針對全國疫情，向他報告南部所碰到的狀況，大家通力合作、互相補位，對疫情才有幫助。

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