台鐵龜山大里間土石流「3.5小時搶通」　3320人行程遭延誤

▲台鐵宜蘭龜山到大里間土石流影響行車，台鐵晚間搶通。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

受瞬間暴雨影響，台鐵今(6/2)下午2時48分宜蘭龜山到大里路段邊坡發生土石流，淹沒軌道，該路段一度雙線中斷，後來改採單線雙向行車，晚間6時11分搶通，總計影響20列車誤點，3320人行程遭延誤。

受到豪大雨影響，台鐵宜蘭路段傳出災情，下午2時40分一列175次通行通報龜山到大里間軌道淹水，隨後邊坡不穩定土石遭沖刷下來，土石泥水淹沒軌道。

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▲台鐵龜山大里間土石流淹沒軌道。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵龜山大里間土石流淹沒軌道。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵龜山大里間土石流淹沒軌道。（圖／記者李姿慧翻攝）

後方一列273次花蓮開往彰化的普悠瑪號下午2時45分行駛至龜山-大里間時，普悠瑪號司機員發現「前面怪怪的」，路況出現異狀，立即緊急剎車，不過因剎車不及，超過土石流區150公尺，所幸全車旅客平安。

▲台鐵龜山大里間土石流淹沒軌道。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵表示，今下午龜山=大里間西正線(47K+610處)因豪雨造成路線積水淹過軌面，造成西正線路線不通。台鐵局於晚間6時11分搶修完畢，路線恢復雙線正常行駛，影響20列次累積延誤410分，旅客約3320人受到影響。