柯P建議收掉接種站　陳時中回擊：不是人少就要關掉

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部長陳時中2日會同桃園市長鄭文燦視察桃園巨蛋幼童疫苗施打站，媒體詢問柯P認為施打站冷清建議收掉，陳時中則認為，沒有所謂的關不關的問題，打疫苗或很多的公共政策，當然一下人來很多，可以服務很多人，不是說人少就要把它關掉，「這跟我們思考各方面的政策想法是不一樣，我們認為多一個人打，就多一個人的方便。」

▲針對台北市長柯文哲建議施打站冷清建議收掉，衛福部長陳時中2日視察桃園巨蛋幼兒接種站時表示，多一個人打多一個方便，不是人少就要關掉。（圖／記者沈繼昌攝）

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陳時中部長今天下午3時45分會同剛結束疫情記者會直播的市長鄭文燦視察位於桃園巨蛋的幼兒BNT疫苗施打站，向現場百餘位台北榮總桃園分院醫護人員表達慰問之意，鄭文燦也像依序排隊接種幼兒與家長慰問，強調幼兒增加疫苗覆蓋率才能提升自我防疫保護力。

▲衛福部長陳時中2日會同桃園市長鄭文燦視察桃園巨蛋幼兒接種站施打疫苗情況，與接種幼兒、家長互動。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中、鄭文燦隨後接受媒體聯訪，有媒體詢問，台北市中正紀念堂設兒童疫苗接種站，單日僅369人掛號，柯文哲今天被議員問及此事時建議，這不必要，明天就收起來，不要再弄了，請問部長看法？

陳時中指出，「沒有所謂的關不關的問題，說打疫苗或很多的公共政策，當然一下子人來很多，可服務很多人，不是說人比較少就要把它關掉，這跟我們思考各方面政策想法是不一樣，我們認為多一個人打，多一個人的方便，那就是造福市民。」

▲衛福部長陳時中今天視察桃園巨蛋幼兒接種站，致贈蛋糕給第一線的醫護人員，由分院長盧星華與護理師代表受贈。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦也說，「我們桃園大概有100所學校，在端午連假3天都會打，合併隔壁的幼兒園，在6月5日會打完，但我們大型接種站會連續施打4天，今天大概南北各2,500人，其實我們預約都是滿額，明天開始，有預約或沒有預約都可以來，雙軌制可以隨到隨打，我們明天也是2個接種站連續打3天，北區是桃榮分院，南區則是國軍桃園總醫院，都很方便，就算沒有預約額滿，我們也會全部打完。」

陳時中接著補充，「我向大家報告，大家看到國外其實5到11歲的施打率，基本上都不高，像歐盟大概只有20%，美國大概在40%，那一些東南亞國家有打到50&，台灣一定超過50%，所以台灣能夠打得這麼高，因為這2年來我們防疫的概念是正確的；第二個中央政府也好，地方政府也好，透過多元管道、各種角度、各種方向，想辦法讓民眾能夠方便打、安心打、安全打，我們的覆蓋率才會提高，覆蓋率愈高對防疫一定是愈成功。」

陳時中強調，「今天來桃園與鄭市長視察幼兒施打站，印象非常深刻，我們的桃榮、衛生局還有鄭市長都花了很多的心力，怎樣營造一個快樂的氣氛，怎麼樣營造讓小孩留下一個很好的氣氛、留下一個快樂的印象，讓更多人能夠在這種好的氣氛下來施打，印象非常深刻，看得出桃園市政府的用心，如果大家都這樣做，我們施打率一定會超高的，因為小朋友都會更高興地來打。打疫苗是抗疫裡面非常重要的一環，大家保護自己，就是把疫苗打好打滿，再度感謝桃園市政府的努力。」

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