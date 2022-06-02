　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超狂88歲阿嬤！重拾課本伴孫讀書　一路念到高中畢業了

▲▼88歲楊洪微阿嬤重拾課本讀書，一路念到高中畢誒了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲88歲楊洪微阿嬤（右）重拾課本讀書，一路念到高中畢業了。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今年最年長的畢業生是左營高中進修部88歲楊洪微阿嬤，她的學習生涯在小學四年級被迫中斷，70歲曾重返校園到國小念補校，沒想到在機緣下，她在82歲又報考國中補校伴孫念書，還一路念到高中畢業，一圓高中夢，同時也是左中創校最年長的畢業生。

左營高中表示，1934年出生的楊洪微阿嬤，在當時戰亂與貧困的農業社會裡，女孩子要讀書不是容易的事。尤其，父親在她12歲時過世，身為家中長女，責無旁貸地負起照顧弟妹並協助媽媽田裡的工作，到小學四年級就被迫中斷無法繼續上學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她深知「活到老、學到老」的重要，但礙於生活的壓力以及平日繁忙的工作，一直無法真正落實。70歲時，因為賣菜作生意之故，曾到右昌國小就讀補校。她心想：只要學會加減算術，做買賣不要找錯錢，順便多認識幾個大字就足夠了。

▲▼88歲楊洪微阿嬤重拾課本讀書，一路念到高中畢誒了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲88歲楊洪微阿嬤戴起老花眼鏡苦讀書。（圖／記者許宥孺翻攝）

六年前，楊洪微阿嬤的先生過世，小女兒因不捨得讓她獨居，於是全家搬回來與其同住。當時外孫將就讀國中，而洪微若趁此機會與孫子同時就讀，且同時畢業，也是佳話一樁。於是在小女兒的鼓勵之下，楊洪微阿嬤報名了右昌國中補校。

楊洪微阿嬤的好學精神也因著老師及同學的鼓舞而繼續升學，她也始所未料：自己居然也有能力與機會繼續進入左營高中進修部就讀。當然，高中課程相較於國中課程是艱深許多，對於楊洪微阿嬤來說也相對吃力。

左營高中表示，可佩的是，楊洪微阿嬤雖然學習速度較慢，但卻事必躬親，不假他人之手，因此在一筆一劃地刻苦學習下，作業字跡工整，表現可圈可點。若遇到課堂上聽不懂的時候，同學及師長都很熱心且不厭其煩地教她，讓她在沒有太大的課業壓力下，終於也完成高中的學歷。

畢業後，雖然楊洪微阿嬤的生活自在無虞，但因其「凡事不求人」且「活到老學到老」的生活態度，個性閒不住的洪微阿嬤至今依然下田勞動種菜，借著田事種菜當作是每日的運動，賣菜也成了她的生活日常。在楊洪微阿嬤的身上，我們看見了生命的熱力，體認到學習永遠不嫌晚，越活越動，越老越學。

▲▼88歲楊洪微阿嬤重拾課本讀書，一路念到高中畢誒了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲88歲楊洪微阿嬤今年高中畢業，與陳郁環導師合照。（圖／記者許宥孺翻攝）

ET快訊
快訊／高雄民宅火警　1男燒成焦屍
250人班機失聯！戰機緊急升空攔截　結果超傻眼
快訊／土石流漫過鐵軌！台鐵宜蘭龜山大里列車緊急停駛
台灣確診曲線類似新加坡！　陳時中：再觀察10天就清楚
快訊／高雄發免費快篩！　2類人快看領取時間地點
新北曝光「81分鐘」錄音檔　恩恩爸僅領資料不聽
衛福部PO文出包！「全台1136萬人確診」　網怒刷：不用罰嗎
強尼戴普忍6年「為何能逆轉」？　PTT推3關鍵：絕對是安珀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

基隆疫情和緩收斂明確　林右昌宣布：9大方案加速紓困復甦

南投+1320！80歲以上新增4死　逾1.7萬中低收可獲免費快篩劑

大雷雨狂炸宜蘭！台鐵邊坡土石流淹軌道　龜山-大里間單線行車

基隆+1190！6歲↓幼童新增55人確診　專責病床共收治190人

台南+6144！防疫專線擴增至421線　黃偉哲籲儘速打疫苗

宜蘭+1426！累計59死24人未打疫苖...80歲以上43人

快訊／高雄又發免費快篩！孕婦、身障者快看領取時間地點

端午划龍舟登場！　公路總局曝「3條省公路」難逃塞車

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

基隆疫情和緩收斂明確　林右昌宣布：9大方案加速紓困復甦

南投+1320！80歲以上新增4死　逾1.7萬中低收可獲免費快篩劑

大雷雨狂炸宜蘭！台鐵邊坡土石流淹軌道　龜山-大里間單線行車

基隆+1190！6歲↓幼童新增55人確診　專責病床共收治190人

台南+6144！防疫專線擴增至421線　黃偉哲籲儘速打疫苗

宜蘭+1426！累計59死24人未打疫苖...80歲以上43人

快訊／高雄又發免費快篩！孕婦、身障者快看領取時間地點

端午划龍舟登場！　公路總局曝「3條省公路」難逃塞車

「確診康復」優惠再加一！全台6飯店一人免千元　再贈600元餐飲金

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

萬海在亞洲線市佔率高達15%　公司充分掌握高經濟成長的東南亞為最大優勢

他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

女大生網路約炮遇帥男模急了　狂借「學費」購4萬點數在線等

曾沛慈狠甩巴掌不手軟　「啪一聲」胡宇威帥臉當場僵掉

王柏融二軍持續調整　開路先鋒敲二壘長打！

玉山盃／桃園4番王念好單場4安打　猛打關鍵是看卡通

陸：堅決反對「台美21世紀貿易倡議」　美方應恪守一個中國原則

基隆疫情和緩收斂明確　林右昌宣布：9大方案加速紓困復甦

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

生活熱門新聞

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

快訊／今暴增144死！本土+76967

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

醫見「台北街頭這幕」怕了：1條件不足，台灣永遠沒準備好

本土+76967　3縣市病例數破萬！

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

小孩去學校打BNT！全家竟確診　醫吐槽大型接種站

陳時中估「全國染疫率10%」反轉下降　台大醫1句話吐槽

更多熱門

相關新聞

85大樓變黑牢！男上網找工作竟遭軟禁斷聯

85大樓變黑牢！男上網找工作竟遭軟禁斷聯

高雄一名27歲的郭姓男子透過網路找工作，詐騙集團佯稱可以介紹短期高獲利的博弈工作，誘騙他見面提供名下存摺、金融卡供轉帳使用，沒想到後來竟被集團帶到85大樓某套房內軟禁並拿走手機SIM卡。郭男趁嫌犯不注意時，打電話向媽媽求救，警方獲報後火速到場，救出9名被害人並查緝1名孫姓嫌犯到案。

南高屏最大影城開幕　6/8起3天看電影只要100元

南高屏最大影城開幕　6/8起3天看電影只要100元

她曬阿嬤版「超狂海陸粽」　驚見干貝、鮮蝦

她曬阿嬤版「超狂海陸粽」　驚見干貝、鮮蝦

色軍人熊抱女網友揉奶　免囚原因曝

色軍人熊抱女網友揉奶　免囚原因曝

女借瑪莎拉蒂女拒酒測吞18萬　扣牌害車主「目屎那滴」

女借瑪莎拉蒂女拒酒測吞18萬　扣牌害車主「目屎那滴」

關鍵字：

高雄教育局左營高中阿嬤畢業

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

快訊／今暴增144死！本土+76967

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

強尼戴普判決出爐人在酒吧chill

快訊／安珀赫德決定上訴！

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面