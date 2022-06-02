超狂88歲阿嬤！重拾課本伴孫讀書　一路念到高中畢業了

▲88歲楊洪微阿嬤（右）重拾課本讀書，一路念到高中畢業了。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今年最年長的畢業生是左營高中進修部88歲楊洪微阿嬤，她的學習生涯在小學四年級被迫中斷，70歲曾重返校園到國小念補校，沒想到在機緣下，她在82歲又報考國中補校伴孫念書，還一路念到高中畢業，一圓高中夢，同時也是左中創校最年長的畢業生。

左營高中表示，1934年出生的楊洪微阿嬤，在當時戰亂與貧困的農業社會裡，女孩子要讀書不是容易的事。尤其，父親在她12歲時過世，身為家中長女，責無旁貸地負起照顧弟妹並協助媽媽田裡的工作，到小學四年級就被迫中斷無法繼續上學。

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她深知「活到老、學到老」的重要，但礙於生活的壓力以及平日繁忙的工作，一直無法真正落實。70歲時，因為賣菜作生意之故，曾到右昌國小就讀補校。她心想：只要學會加減算術，做買賣不要找錯錢，順便多認識幾個大字就足夠了。

▲88歲楊洪微阿嬤戴起老花眼鏡苦讀書。（圖／記者許宥孺翻攝）

六年前，楊洪微阿嬤的先生過世，小女兒因不捨得讓她獨居，於是全家搬回來與其同住。當時外孫將就讀國中，而洪微若趁此機會與孫子同時就讀，且同時畢業，也是佳話一樁。於是在小女兒的鼓勵之下，楊洪微阿嬤報名了右昌國中補校。

楊洪微阿嬤的好學精神也因著老師及同學的鼓舞而繼續升學，她也始所未料：自己居然也有能力與機會繼續進入左營高中進修部就讀。當然，高中課程相較於國中課程是艱深許多，對於楊洪微阿嬤來說也相對吃力。

左營高中表示，可佩的是，楊洪微阿嬤雖然學習速度較慢，但卻事必躬親，不假他人之手，因此在一筆一劃地刻苦學習下，作業字跡工整，表現可圈可點。若遇到課堂上聽不懂的時候，同學及師長都很熱心且不厭其煩地教她，讓她在沒有太大的課業壓力下，終於也完成高中的學歷。

畢業後，雖然楊洪微阿嬤的生活自在無虞，但因其「凡事不求人」且「活到老學到老」的生活態度，個性閒不住的洪微阿嬤至今依然下田勞動種菜，借著田事種菜當作是每日的運動，賣菜也成了她的生活日常。在楊洪微阿嬤的身上，我們看見了生命的熱力，體認到學習永遠不嫌晚，越活越動，越老越學。

▲88歲楊洪微阿嬤今年高中畢業，與陳郁環導師合照。（圖／記者許宥孺翻攝）