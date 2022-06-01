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精子被啃到「缺頭沒尾」！人夫拼了5年未見妻懷孕　原因找到了

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲高雄一對夫妻結婚五年遲遲生不出小孩。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一對夫妻結婚5年積極行房，但老婆的肚皮遲遲沒動靜，兩人到處看診都找不出答案，不僅求神未卜就連愛愛還要挑時辰。夫妻最後找上泌尿名醫，經檢查才發現是攝護腺發炎，導致精蟲數少、且外觀都被細菌啃到缺陷，男子治療半年後獲得改善，隔月回診就向醫師報喜「太太有孕」，現在不僅連生3胎，還直呼「夠了、養不起」，最近已預約結紮手術。

▲義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰。（圖／ETtoday資料照）

收治病例的義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰表示，這對夫妻結婚5年，想要求個孩子卻都沒消息，求過民間偏方、吃中藥、跑10幾處醫療院所求診也找不出病因，男子在診間時主訴，睪丸常常覺得抽痛、會陰部也感到不舒服。

王起杰表示，睪丸若出現抽痛有2大原因，第一是睪丸發炎；第二，經內診後卻未發現腫脹，一般就是攝護腺發炎導致。他請男子去DIY取精，進一步驗精、驗尿，隔周回診看報告。

▲▼精子與卵子結合。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子不僅精蟲數過少，甚至外觀正常型態也僅有10%，有的缺頭、有的缺腳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

王起杰說，夫妻倆隔周回診，發現精液檢驗報告中，不出他所料，白血球指數果然過高，比正常人高出10倍以上，精蟲活動力也僅有20%(正常約60%以上)；精蟲數正常約2000萬以上，但男子的精蟲數僅約500萬，且外觀正常型態也僅有10%。王起杰則點出原因，「因為細菌會把精蟲當作食物給吃掉！外觀型態有的缺頭、有的缺腳，只要精蟲外觀型態不完整就不會受孕」。

男子這才拍桌驚嘆，他去其他地方看診，都只有檢查尿液，果然檢查不出來。王起杰向他解釋，攝護腺是製造精液的器官，要檢查攝護腺有無發炎，就得要驗精液，現在當務之急就是要壓制發炎。

王起杰指出，一般來說，急性攝護腺炎治療期約1個月，慢性攝護腺發炎得要花上3至6個月，搭配藥物、溫水坐浴，並視情況給予解熱陣痛劑，經治療追蹤後，白血球指數也慢慢下降，精蟲數不僅至正常範圍、活動力也大幅提高。

▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子治療半年後出現好轉，第7個月便成功受孕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

王起杰提醒，攝護腺發炎的情況下，精蟲便是受到汙染，以優生學的立場來看，在攝護腺發炎期間若受孕，恐會生出不健康的寶寶，因此再三提醒這對夫妻先不要懷孕，直到治療半年出現好轉，他才告訴他們「可以開始受孕」，而隔月、也就是第7個月回診時，男子倆就告訴醫師「我老婆已經懷孕了！」

王起杰說，治療好慢性攝護腺炎後，他告訴男子如何計算排卵期，夫妻倆有了概念，這5年陸續生了3胎，男子回診時，還直呼：「夠多了！養不起了！」，並預約下次進行結紮手術。

王起杰表示，引起攝護腺發炎有4種原因，最常見便是細菌從尿道口跑進去，其一是性生活，假如性伴侶陰道發炎、子宮頸發炎，分泌物非乳白色的狀況下，大約可判斷受感染，最常見是黃色；其二是衛生習慣，多數男性少有小便前洗手的習慣，手部沾染細菌又摸進尿道口，就把細菌帶進身體造成感染。

第二，腎臟會過濾人體水分形成尿液，假如腎臟發炎、結石、積水或是泌尿道感染的患者，受感染的尿液也可能造成細菌入侵攝護腺。

第三，攝護腺與直腸鄰近，部分患者常拉肚子或便秘，直腸細菌堆積會慢慢滲透至攝護腺。

第四，部分患者有牙周病或是身上的傷口感染，細菌經血液循環下到處跑，攝護腺恐怕就被感染。

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