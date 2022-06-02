金門新增91例確診、2重症　金門酒廠「2成員工染疫」累積228人

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣政府今（2）日宣布新增91名確診者，確診累計2,366例，目前收治中71例，其中無症狀或輕症60例、中症9例、重症2例；確診者居家照護583例。其中，金門酒廠部分已累積228人確診，佔了全廠2成。





▲金門酒廠部分已累積228人確診，佔了全廠2成。（圖／記者林名揚翻攝）

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今日新增91例中，男性57例、女性34例，年齡介於未滿5歲至80多歲，年齡分布：5歲以下4例、6歲至12歲7例、13歲至19歲3例、20歲至29歲8例、30歲至39歲14例、40歲至49歲24例、50歲至59歲17例、60歲至69歲9例、70歲至79歲1例、80歲以上4例。

▲金門新增91例確診、2重症。（圖／記者林名揚翻攝）

經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者145人，目前居家隔離234人，解除居家隔離90人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▲▼金門6/2確診概況，新增91例、2重症。（圖／記者賴文萱攝）

縣府表示，5到11歲BNT兒童疫苗接種，今日計有金湖學區開瑄國小進行接種，端午節假期間，金城學區中正國小也會進行疫苗接種。目前均無接獲接種後有不適症狀通報。

目前金門縣曾接受過快篩陽經視訊診斷確診者的醫療院所，計有：禾心診所、蔡建鑫小兒科家醫科診所、王文君小兒科家庭醫學科診所、陳水湖診所、健康診所、合康家庭診所、康橋診所、金湖鎮衛生所、烈嶼鄉衛生所、吾家內心情診所、陳耳鼻喉科診所、傅仰賢診所等12間診所。

▼縣府再次呼籲，未施打疫苗者，能儘速施打，保護自己也保護他人。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府再次呼籲，未施打疫苗者，能儘速施打，保護自己也保護他人，同時也應儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另確診者於居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、遙控器、衛浴設備等，減少病毒殘留導致感染。

