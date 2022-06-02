窩5坪房！孱弱單親嬤撫養憂鬱症兒　頂新和德基金會伸援手　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名劉阿嬤(75歲)早年喪夫，育有3子女，大兒子患有憂鬱症、目前和小兒子住在5坪大的小房間，經濟全靠領取政府津貼過活，頂新和德文教基金會在端午節前夕，和志工到她家發放急難救助金和粽子，幫助弱勢朋友感受社會溫暖。

▲劉阿嬤高興的拆開最愛的肉粽。（圖／頂新和德文教基金會提供）

當基金會與志工踏入劉阿嬤家中，發現她住在5坪大的套房有一間小小的浴室，所剩的空間幾乎只能容納床墊、小冰箱和一張小桌子，存放兩人衣物的塑膠箱被堆在樓梯間，地板則擺滿民生用品和電鍋等炊具。

▲電鍋裡的稀飯早已見底。

阿嬤以前還能靠著派報發傳單等零工賺取微薄收入，但日前因為車禍鎖骨受傷必須休息三個月，家中的經濟都靠領取政府津貼支撐；從食物銀行領到物資後，她還要分送給患有憂鬱症足不出戶的大兒子，她看著桌上已經枯萎的康乃馨，頻頻說，這是母親節時到頂新和德1919食物銀行領取物資時收到的禮物，至今還是捨不得丟棄，看得令人鼻酸。

看著劉阿嬤孱弱無力的身軀，劉阿嬤說，她的三餐附近好心店家偶爾會提供免費便當，會讓兒子先吃，剩下的菜飯再來熬成粥度過，長期營養不均衡，如今就連半夜起床要上廁所也得由兒子攙扶，看著頂新和德文教基金會的志工特地選在午前帶著肉粽，她哽咽又開心的說「終於看到熱騰騰的粽子」，頻頻感謝基金會的協助。

▲受到基金會的幫助，劉阿嬤感動得頻頻拭淚。

頂新和德基金會長年為永靖及鄰近鄉鎮的弱勢家庭，提供短期的急難救助金應急，也會評估實際需要，進一步轉介到1919食物銀行或媒合其他社福團體共同關懷。弱勢家庭中有學童則可申領魏和德獎學金、進入農村課輔班，免費接受課輔、品格教育等，近3年累計提供食物銀行、急難救助服務給3,070個家庭，而劉阿嬤也是基金會長期關懷的對象之一。

▲劉阿嬤家中堆置許多吃過的紙碗。