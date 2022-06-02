猴痘在英格蘭進入「社區傳播」　首證實人傳人！全球30國爆550例

▲英國證實，猴痘已經在英格蘭開始社區傳播。圖為標有猴痘病毒陽性和陰性的試管。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

全球30國已通報550多例猴痘確診。英國政府證實，猴痘已在英格蘭進入社區傳播，是當地首次發生猴痘病毒人傳人，且未有流行國家的旅遊史。同時，美國亞特蘭大埃默里大學（Emory University）科學家表示，最近的疫情是長期以來忽視警告的結果，若不加以控制將使病毒更容易感染人類，引發大規模疫情。

據路透等外媒報導，英國衛生安全局（UKHSA）於1日表示，「目前的疫情是猴痘病毒首次在英格蘭人傳人，而且尚未查出有地方性流行國家的相關旅遊史。」數據顯示，英格蘭大多數病例發生在倫敦（132例），已知有111例發生在男同性戀、雙性戀或其他男男性行為者，只有2例發生在女性之間。

英國截至5月31日有190例猴痘確診，其中僅18％、34名患者在症狀出現前21天內曾前往其他歐洲國家。UKHSA表示，疫調仍在繼續，但目前未發現與這些案例有關的單一因素或接觸史，「與任何新爆發的疾病一樣，污名化和不確定性的風險很大。」世衛組織（WHO）6月1日稱，迄今為止已收到非洲以外的30個國家通報550多起猴痘確診病例。

▲猴痘最明顯症狀就是手腳長出類似水泡的皮疹。（圖／CFP）

出身於非洲喀麥隆的美國埃默里大學傳染病醫生泰坦吉（Boghuma Titanji）博士表示，最近這波疫情，基本上可視為多年來「被忽視的警告」升高到達頂點，因為猴痘過去式在非洲偏遠地區爆發的疾病，影響的是那些未持續受到世界關注的人群。早在2018年，剛果民主共和國就通報了2800多起疑似病例，隔年上升至近3800例。

泰坦吉向BBC表示，長期以來，多數的新興病毒研究人員都擔心天花病毒透過全球疫苗計劃被根除後，類似的猴痘可能會「進化以填補其生態位」，「如果有機會不受抑制地傳播，它（猴痘）可能會變得更容易感染人類，導致比過去所見更大規模的疫情」。

報導指出，感染猴痘可能在最短1天，甚至拉長到接近1個月後，皮膚才會出現病變，給了病毒很長一段時間繼續傳播，這意味著非洲的高病例數，加上新冠解封，恢復長途旅行的全球高流動性，可能為猴痘提供了理想傳播條件。

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