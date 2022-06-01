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桃機入境旅客今改採唾液篩檢　上午7航班上千旅客提早1小時入境

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌31日視察桃園國際機場時表示，6/1日起入境旅客改採唾液篩檢，就可以離開機場，不用再有等待PCR結果須等待時間；今（1）日凌晨零時起，桃園國際機場約有7班返台班機入境，旅客聽從機場檢疫人員指引依序完成唾液快篩，交付檢體後可以順利入境，估計約有1千餘名旅客順利入境，比之前PCR採檢提前約1小時。

▲行政院長蘇貞昌31日視察桃園國際機場邊境防疫時表示，6/1日起入境旅客採採唾液篩檢，今天凌晨入境旅客依序接受桃園檢疫人員指揮進行唾液篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院長蘇貞昌31日視察桃園國際機場邊境防疫時表示，6/1日起入境旅客採採唾液篩檢，今天凌晨入境旅客依序接受桃園檢疫人員指揮進行唾液篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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▲6/1日起入境旅客採採唾液篩檢，今天凌晨零時許桃機入境旅客接受檢疫人員指引進行唾液篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司指出，機場落地採檢至今總計採檢2,500個航班、約14萬9千餘人，總計篩出6,200名入境旅客確診，總陽性率約4.2%，攔截了95%以上境外移入個案，目前已完成階段性任務，落地採檢陽性率已大幅降低，中央流行疫情指揮中心宣布，今（1）日凌晨零時起全面改唾液篩檢。

▲今（1）日起入境旅客採採唾液篩檢，今天凌晨零時許桃機入境旅客接受檢疫人員指引進行唾液篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，指揮中心也提醒，國外疫情雖趨緩但變化快速，旅客來台前應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗(PCR)報告」，抵台時務必配合機場檢疫人員指示與引導採集唾液檢體，航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體之品質。

▲今（1）日起入境旅客採採唾液篩檢，今天凌晨零時許桃機入境旅客依序接受檢疫人員指引進行唾液篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今天第一天實施唾液篩檢，桃機今天凌晨起有包括歐美等長程航線共計7班班機入境，旅客入境後，依序聽從檢疫人員指引進行唾液篩檢，小孩則須同行大人幫忙採檢。

據指出，部分旅客篩檢時唾液量不足，檢疫人員要求再吐一些唾液以便採檢分析，至少須達到1至2ml刻度，才能繳交檢體；此外有媽媽帶小孩篩檢，擔心小孩不會蒐集唾液，則交代媽媽幫忙代採。

有旅客透露，比起之前在桃機候機室採鼻腔PCR，旅客須等待採檢結果出爐後才能離開機場，至少縮短1小時通關時間，可以節省許多等待時間。

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