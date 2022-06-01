　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金門宣布國小遠距教學延至6／10　國一、二下週恢復實體上課

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今(1)日新增84名確診者(K2192-K2275)，確診累計2,275例，目前收治中73例，其中無症狀或輕症63例、中症8例、重症2例；確診者居家照護569例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者93人，目前居家隔離179人，解除居家隔離133人。學校遠距教學部分，國中3年級下週起持續線上教學至畢業典禮前一日，1、2年級則恢復實體上課；國小(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)下週起延長暫停實體課程1週，採居家線上教學的方式。

▲▼0601金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

▲0601金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於國中、國小以下校園(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)防疫措施，縣府指出，國內疫情發展尚未趨緩，以及自5月3日起暫停實體課程改採線上教學，有效減少校園群聚傳播鏈，且疫苗需於接種7天後，才會產生保護力，為避免增加染疫風險，金門縣國中3年級下週仍持續線上教學至畢業典禮前，1、2年級則恢復實體上課；國小(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)，下週起繼續暫停實體課程1週，採線上教學，後續視疫情狀況動態檢討與調整。另國立高中(職)得比照本縣國中教育階段授課方式辦理。

▲▼0601金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

另有媒體詢問中央宣布於今年6月逐步放寬邊境管制措施，金門縣小三通規劃進度為何？楊縣長表示，小三通的推動，縣府於今年初已向陸委會提出申請預案，並分為人道先行、鄉親優先、全面開放等三階段方案，目前本縣都持續與兩岸主管單位協商爭取。唯目前正處疫情高峰期，小三通復航具體期程仍需視整體疫情狀況而定，在疫情和緩可控下，考慮逐步啟動復航作業。

金門縣府指出，新冠肺炎疫情在今(111)年3月30日，出現金門首例確診病例，迄5月31日止，累計確診2,191人、康復解除隔離有1,528人；病例數在5月份第3週達到高峰，單日確診以5月17日的164例為最高，以5月週平均數來看，第一週為11.4、第二週為45.9、第三週為111.7、第四週為96.4，第五週(僅3天)為88.0，即近一週新增病例已有減緩趨勢。

▲▼0601金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

為了維持醫療的能量與不影響鄉親就醫的權益，即無症狀或輕症確診民眾於家中居家照護，中、重症收治於專責醫院。縣府表示，因應各項防疫資訊、措施更動快速，讓鄉親更即時掌握相關資訊與訊息，5月5日啟動「居家照護關懷中心」，提供「生活關懷」、「健康照顧」與「疫情諮詢」等服務，並強化衛生、民政、警政、社政、消防、環保、教育等相關局處縱向及橫向的聯繫，有需求的鄉親市內電話撥打1999專線、手機撥打082-318823、外縣(市)撥打0800-318823，即可轉至對接服務窗口。統計至5月31日止，總計1,767通諮詢電話，其中以疫情諮詢與生活關懷占大宗。另志工電話關懷人數計1,390人。

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
準公婆給2／3錢買房！簽約「驚見男友暗黑一幕」　她崩潰退婚
國光女神「全脫站陽台」被拍！　火辣畫面萬網羞：好想住對面
快訊／桃園也跟進！全國17縣市高中以下遠距延長一次看
世界最大植物！「總長180公里」科學家驚：已有4500歲
高雄三線一警官酒駕撞分隔島　涉犯公共危險再記大過拔官
網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！
雨天飛蟻狂竄「放一盆水」一票人做錯GG　內行：反增白蟻繁殖機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南檢、犯保、更保台南分會　端節關懷被害人與遺屬

桃園+9568　鄭文燦：疫情還在高峰、遠距教學延長至6／10

台南動保處公私協力　捕捉永康二王公墓遊蕩犬

快訊／單日+7760！學生確診總數首破21萬　全台6404所園校停課

不斷更新／桃園也跟進！全國17縣市高中以下遠距延長一次看

參訪勝昌製藥　鄭文燦讚清冠一號「適用全年齡患者」

新竹縣跟進　高中以下學校持續遠距教學至6／10

台南七股光電已超量　在地環團：開發總量應管制

台北國際書展搶先看！增設6道防疫門、手套機　入場可全身消毒

彰基「確診全時通」　快篩陽掃QRcode...預約即可視訊問診

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

南檢、犯保、更保台南分會　端節關懷被害人與遺屬

桃園+9568　鄭文燦：疫情還在高峰、遠距教學延長至6／10

台南動保處公私協力　捕捉永康二王公墓遊蕩犬

快訊／單日+7760！學生確診總數首破21萬　全台6404所園校停課

不斷更新／桃園也跟進！全國17縣市高中以下遠距延長一次看

參訪勝昌製藥　鄭文燦讚清冠一號「適用全年齡患者」

新竹縣跟進　高中以下學校持續遠距教學至6／10

台南七股光電已超量　在地環團：開發總量應管制

台北國際書展搶先看！增設6道防疫門、手套機　入場可全身消毒

彰基「確診全時通」　快篩陽掃QRcode...預約即可視訊問診

砸130萬聘金！他娶30歲輕熟女回家　上床驚「比男人還擅長」秒離婚

天母租房喊15K以下！房東怒嗆「付不起別來」：貪心嘴臉

春夏線上旅展開跑　「福容」聯合住宿券嗨玩全台

朱海君曝和NONO約會出糗　腸胃不適「屎在滾」下場超GG

張景嵐「收大禮」秒噴淚　田麗認第一眼看到她很生氣

顏寬恒淚憶「四叔偷買機車給我」　超跑+17陣頭風光送行顏清山

富邦產確診居家照護理賠惹議！稱「不限用藥」　保戶、業務員跳腳

南檢、犯保、更保台南分會　端節關懷被害人與遺屬

咘咘在家上課「犯拖延症」被罵哭　修杰楷忍耐發願：6月不打小孩！

《傳說對決》AIC 2022賽程公佈…冠軍獎金暴高贏家獨得2千萬

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

不斷更新／桃園也跟進！　全國遠距一次看

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

快訊／最小死亡個案！2嬰家中死亡　死後確診

她快篩陰「回家變2條線」　炸一票苦主：真的陽

今本土+88247！各縣市分佈曝

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

許藍方爆還沒遇過理想的陰莖？266字全說了

櫻花妹來台：我也中了！　曝忍痛分手台灣原因

恩恩爸拿到1922錄音檔！　凌晨612字訴複雜心情

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

韓國觀光今重啟！台灣人打滿2劑免隔離可自由行

國旅振興1晚補1300元　7/15上路

確診還趴趴走　台大醫：很多例子！難怪高峰退不下

更多熱門

相關新聞

總統府1/3染疫？張惇涵澄清：總計確診170人、佔總人數約14.6%

總統府1/3染疫？張惇涵澄清：總計確診170人、佔總人數約14.6%

對於中市府員工染疫狀況，台中市長盧秀燕1日接受質詢時回應，總統府有450名員額，有140人確診，而台中市政府有4萬多名員工，有1078人確診，對此，總統府發言人張惇涵澄清，截至5月31日為止，總統府包含國安會、外包廠商、憲兵營、警衛室，總計確診人數為170人，佔所有單位總人數約14.6%。

「龍潭歸鄉文化節」端午登場　桃警將交管

「龍潭歸鄉文化節」端午登場　桃警將交管

拒絕與新北見面！　恩恩爸：盼先看到資料全貌再討論

拒絕與新北見面！　恩恩爸：盼先看到資料全貌再討論

基隆槓子寮大2月大走山　業者非法開挖埋廢棄物遭起訴

基隆槓子寮大2月大走山　業者非法開挖埋廢棄物遭起訴

高屏共同生活圈　屏東縣：遠距課程到6/12

高屏共同生活圈　屏東縣：遠距課程到6/12

關鍵字：

金門疫情台灣防疫確診新冠肺炎Covid-19病毒停課小三通新冠疫情社區傳播影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《浪子回頭》潘綱大「前妻驚傳輕生亡」！

不斷更新／桃園也跟進！　全國遠距一次看

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

和飯店「同天生日」免費入住、吃早餐

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

葛斯齊揭「林俊傑鹿晗等4藝人」爆料真相！

高雄知名汽車旅館被爆「偷裝針孔」

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

即／水上摩托車1女落海　遺體彰化尋獲

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面