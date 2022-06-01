金門宣布國小遠距教學延至6／10　國一、二下週恢復實體上課

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今(1)日新增84名確診者(K2192-K2275)，確診累計2,275例，目前收治中73例，其中無症狀或輕症63例、中症8例、重症2例；確診者居家照護569例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者93人，目前居家隔離179人，解除居家隔離133人。學校遠距教學部分，國中3年級下週起持續線上教學至畢業典禮前一日，1、2年級則恢復實體上課；國小(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)下週起延長暫停實體課程1週，採居家線上教學的方式。

▲0601金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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關於國中、國小以下校園(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)防疫措施，縣府指出，國內疫情發展尚未趨緩，以及自5月3日起暫停實體課程改採線上教學，有效減少校園群聚傳播鏈，且疫苗需於接種7天後，才會產生保護力，為避免增加染疫風險，金門縣國中3年級下週仍持續線上教學至畢業典禮前，1、2年級則恢復實體上課；國小(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)，下週起繼續暫停實體課程1週，採線上教學，後續視疫情狀況動態檢討與調整。另國立高中(職)得比照本縣國中教育階段授課方式辦理。

另有媒體詢問中央宣布於今年6月逐步放寬邊境管制措施，金門縣小三通規劃進度為何？楊縣長表示，小三通的推動，縣府於今年初已向陸委會提出申請預案，並分為人道先行、鄉親優先、全面開放等三階段方案，目前本縣都持續與兩岸主管單位協商爭取。唯目前正處疫情高峰期，小三通復航具體期程仍需視整體疫情狀況而定，在疫情和緩可控下，考慮逐步啟動復航作業。

金門縣府指出，新冠肺炎疫情在今(111)年3月30日，出現金門首例確診病例，迄5月31日止，累計確診2,191人、康復解除隔離有1,528人；病例數在5月份第3週達到高峰，單日確診以5月17日的164例為最高，以5月週平均數來看，第一週為11.4、第二週為45.9、第三週為111.7、第四週為96.4，第五週(僅3天)為88.0，即近一週新增病例已有減緩趨勢。

為了維持醫療的能量與不影響鄉親就醫的權益，即無症狀或輕症確診民眾於家中居家照護，中、重症收治於專責醫院。縣府表示，因應各項防疫資訊、措施更動快速，讓鄉親更即時掌握相關資訊與訊息，5月5日啟動「居家照護關懷中心」，提供「生活關懷」、「健康照顧」與「疫情諮詢」等服務，並強化衛生、民政、警政、社政、消防、環保、教育等相關局處縱向及橫向的聯繫，有需求的鄉親市內電話撥打1999專線、手機撥打082-318823、外縣(市)撥打0800-318823，即可轉至對接服務窗口。統計至5月31日止，總計1,767通諮詢電話，其中以疫情諮詢與生活關懷占大宗。另志工電話關懷人數計1,390人。