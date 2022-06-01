快訊／雲林遠距上課再延一週　張麗善：如有需求學生仍可到校

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情持續延燒，雲林縣高中職以下自5/23施行遠距教學至6/2，原訂待端午連假後再決定是否延長停課，今（1）日各縣市陸續續宣布延長一週，雲林縣長張麗善受訪表示，應疫情未有減緩趨勢，自6/6至6/10，雲林縣將維持高中職以下採線上教學，但若有需求，學生仍可到校上課，相關做法都維持現行規定。

▲雲林縣長張麗善宣布再延長一週至6/10。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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張麗善說明，因看見疫情還在持續升溫，尤其雲林近期一週以來都確診人數都突破千例，所以我們認為校園還是一個高風險的地方，故決定高中職以下施行線上遠距教學再順延一週，但有需要協助的家長、無法在家照顧孩子的家長依然提供校園讓孩子進到校園裡面。

張麗善指出：「教師在線上教學的同時也可實際上課，給不方便在家顧小孩的家長方便，照顧孩子也是我們大家的責任，我們會全力來守護孩子，但還是防疫優先，線上教學到6/10，後續最依照疫情的變化情況進行滾動式檢討並隨時向鄉親報告。」



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