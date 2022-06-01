彰基「確診全時通」　快篩陽掃QRcode...預約即可視訊問診

▲彰基24小時視訊問診。（圖／彰化基督教醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台疫情攀升處於高原期，且近日死亡病例也屢創新高；彰基醫學中心為迅速給予確診病患及時治療，推出「確診全時通」快篩陽性者掃QRcode視訊門診預約，從確診、初評、給藥、給予24小時不間斷的服務，受到好評，至於端午連假期間則照常視訊，院方指出，對抗疫情，沒有假期，陪伴確診民眾安心抗疫。

彰基院長陳穆寬表示，彰基目前除了原有一般上班時間的視訊確診門診，為了讓確診家屬能快速拿到藥物可及時給藥治療，加開夜間及假日視訊確診門診，無論是夜間、週末假日、端午連假等國定假日，視訊確診門診都不打烊；由家庭醫學科、胸腔內科、耳鼻喉科等科別醫師，24小時上線為民眾評估確診，並依民眾病情開立症狀緩和藥物或抗病毒藥物，務求讓民眾可以在24小時得到該有的醫療協助。

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▲彰基由專業醫師視訊問診。（圖／彰化基督教醫院提供）

院方提醒民眾，快篩陽性確診莫慌亂，將篩檢卡匣寫上快篩日期（年月日）、姓名（全名），與健保卡一起拍照；接著上彰基官網掛號「家用快篩陽性視訊評估門診」，看診時準備健保卡及剪刀或奇異筆，依醫師指示完成看診並剪毀或塗毀快篩卡匣；看診後由家人或朋友來院領取藥物，院方會提供24小時不間斷的服務。

陳穆寬強調，目前相關藥物都備有足夠用量，彰基也提供居家視訊關懷，確診民眾不用擔心，只要遵照醫囑、注意自身狀況並規則服藥，彰基醫學中心會陪伴民眾走過抗疫之路、回歸健康生活。

▲快篩陽性者可掃 QRcode線上預約掛號。（圖／彰化基督教醫院提供）