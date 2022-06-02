尚鈣勇、威德兩款檸檬酸鈣　全家人最威的支柱

▲國民健康署建議，成人每日應攝取1,000毫克鈣質，逾9成國人鈣質攝取不足。（圖／威德Weider提供）

圖．文／威德Weider提供

國民健康署發布的「國民營養健康狀況變遷報告」中顯示，逾9成國人鈣質攝取不足，近100%兒童青少年，及超過80%成人鈣質未達建議攝取量。孩子發育成長，孕婦產後補給，女性預防骨質疏鬆，主要環扣的營養素就是鈣質。國民健康署建議，成人每日應攝取1,000毫克鈣質。

知名美國保健品牌威德Weider檸檬酸鈣，大賣場熱銷商品之一，全年齡適用，採用特殊原料，食用後不易脹氣，無論大人小孩都能隨時補充。威德今年五月推出新產品「強健檸檬酸鈣」，針對孩童、青少年和更年期後婦女，加入強效配方，精準補充。從幼兒、兒童、青少年、成人到銀髮族，威德為全年齡研發設計兩款檸檬酸鈣產品，幫助全家人尚鈣勇！

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威德檸檬酸鈣 優質鈣元素+鈣質搬運工 智慧型劑量適合全年齡

鈣質是人體各年紀階段都需要的重要營養素。小孩在發育時鈣質的補充能強健骨骼，打穩生長基礎。懷孕時肚中的胎兒會大量吸取鈣質，女性在懷孕及產後的鈣質補充極為重要。骨質疏鬆的好發族群為50歲之後的女性，女性族群在鈣質補充上須特別留意。

▲WEIDER威德檸檬酸鈣，選用優質鈣元素，吸收率高，不易造成脹氣，智慧型劑量設計，可依年齡需求彈性補充。（圖／威德Weider提供）

威德營養師團隊表示，檸檬酸鈣被設計為全家人的鈣質支柱，智慧型劑量，可依年齡需求彈性補充（兒童每日1次，成人每日1~3次）。市面上常見鈣保健品原料多為碳酸鈣，價格便宜，吸收率不佳，服用後易擔心導致便秘、脹氣問題。威德使用的檸檬酸鈣，是最適合人體的選擇，吸收率高，不會造成脹氣及腸胃不適。鈣質能強化及維持骨骼和牙齒的健康，具有穩定神經傳導、抗緊張憂鬱的功能，幫助預防骨質疏鬆症。

威德檸檬酸鈣配方：優質鈣元素＋鈣質搬運工

優質鈣元素：使用檸檬酸鈣，生物利用率佳，鈣質有助強化骨骼和牙齒的健康。

鈣質搬運工：添加CPP 酪蛋白水解物、鎂、Vit. D3、Vit. K2，齊力運作。D3能增進鈣吸收，幫助骨骼與牙齒的生長發育。

孩子少鈣了？威德強健檸檬酸鈣，成長發育的夥伴

威德營養師團隊表示，新產品「強健檸檬酸鈣」是特別為兒童和青少年改良研發，迪士尼聯名，獨立包裝方便攜帶，焦糖牛奶風味，讓成長中的孩子不抗拒吃補鈣品。強健檸檬酸鈣添加特殊「成長應援關鍵」Bonepep®水解蛋黃粉，適合兒童、青少年選擇作為成長的好夥伴。

▲WEIDER威德推出新產品「強健檸檬酸鈣」，迪士尼聯名包裝，專為兒童和青少年設計，焦糖牛奶風味，添加「Bonepep®水解蛋黃粉」，是孩子成長的好夥伴。（圖／威德Weider提供）

「成長應援關鍵」Bonepep®水解蛋黃粉：

1. 擁有多國發明專利

2. 具5篇國際文獻

3. 幫助鈣表現

4. 幫助骨骼正常發育

針對威德新產品「強健檸檬酸鈣」，威德亞洲執行副總Maria Chen表示，身為媽媽，最希望就是看見孩子快樂、健康茁壯。自己經歷過懷孕的過程，優質的鈣補充，幫助懷孕和產後復原，對於孩子的成長也有顯著的效果。

▲WEIDER威德為全年齡研發設計兩款鈣保健品，檸檬酸鈣與強健檸檬酸鈣，全年齡適用，從幼兒、兒童、青少年、成人到銀髮族，幫助全家人尚鈣勇。（圖／威德Weider提供）

威德營養師團隊提醒，足量的鈣質攝取往往需要靠優良鈣產品輔助。成人鈣質建議攝取量為單日1000毫克，相當1公升的牛奶，實在難以達成。而威德檸檬酸鈣，成人一日3包，即可獲取充足鈣質。而鈣質補充也須注意「分次吸收」，因人體對鈣質的吸收有單次上限，多食無益。威德檸檬酸鈣產品單包劑量設計，人體能一次完全吸收。

威德Weider聲明，請務必於授權通路或官方平台購買威德產品。

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